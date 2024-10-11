منظمة "نيهون هيدانكيو" اليابانية المناهضة للأسلحة النووية تفوز بجائزة "نوبل" للسلام

حصلت منظمة "نيهون هيدانكيو" اليابانية المناهضة للأسلحة النووية والتي تجمع ناجين من القنبلتين الذرّيتين اللتين ألقيتا على هيروشيما وناغازاكي عام 1945، على جائزة نوبل للسلام، اليوم الجمعة، في أوسلو.

قال رئيس لجنة نوبل النروجية، يورغن واتني فريدنيس، لدى إعلانه اسم الفائز، إن اللجنة اختارت تكريم المنظمة "لجهودها المبذولة من أجل عالم خالٍ من الأسلحة النووية ولإثباتها، عبر شهادات، أن الأسلحة النووية يجب ألا تستخدم مجددا بتاتا"، حسب وكالة فرانس برس.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن منظمة نيهون هيدانكيو، عبارة عن حركة شعبية للناجين من القنبلتين الذريتين في هيروشيما وناغاساكي، وتعرف أيضا باسم "هيباكوشا".

وفي عام 2023، تمت مكافأة الإيرانية نرجس محمدي على التزامها ضد فرض ارتداء الحجاب الإجباري وعقوبة الإعدام.

لقد سلط موسم جوائز نوبل هذا الضوء على الفائزين الذين هم في الغالب من الذكور والأنجلوسكسونيين، فضلاً عن التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي. وذهبت جائزة الطب إلى الأميركيين فيكتور أمبروس وغاري روفكون لعملهما في مجال الرنا الميكروي. وفي الفيزياء، حصل جيفري هينتون (بريطاني من أصل كندي) وجون هوبفيلد (أمريكي) على جوائز لأبحاثهما حول التعلم الآلي، مع تحذيرهما من المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي.

منحت جائزة نوبل في الكيمياء للأمريكي ديفيد بيكر، وكذلك جون جامبر (الأمريكي)، وديميس هاسابيس (البريطاني) لتقدمهم في فهم البروتينات باستخدام الذكاء الاصطناعي والحوسبة.

ومن المقرر أن يتم تسليم جائزة نوبل للسلام، وقيمتها 11 مليون كرونة سويدية، أو نحو مليون دولار، في أوسلو في العاشر من ديسمبر في ذكرى وفاة رجل الصناعة السويدي، ألفريد نوبل، الذي أسس الجوائز في وصيته العام 1895.