تقرير: الولايات المتحدة تحث الدول العربية على الانضمام إلى جهود حفظ السلام في غزة

تقود إدارة بايدن الجهود الرامية إلى إنشاء قوة "حفظ سلام" في غزة بعد إنهاء الحرب في غزة، بحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز. وتنسجم مساعي بايدن مع موقف إسرائيل الرسمي الذي عبر عنه مرارا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن النقاشات بشأن "اليوم التالي" في غزة ليس لها معنى قبل القضاء على حماس.

وفي حين استبعد الرئيس بايدن نشر قوات أمريكية في المنطقة، فإن الإدارة تسعى للحصول على دعم من الدول العربية لملء الفراغ الأمني المحتمل في غزة بمجرد إزالة حماس من السلطة.

وتهدف المبادرة المقترحة إلى ملء الفراغ السلطوي في غزة حتى يتم إنشاء "جهاز أمني فلسطيني ذي مصداقية".

وقد أُجريت مناقشات مع الدول العربية الرئيسية، بما في ذلك مصر والإمارات العربية المتحدة والمغرب، والتي يقال إن جميعها تدرس الاقتراح. ومع ذلك، أعربت المملكة العربية السعودية عن ترددها في نشر قواتها الخاصة في غزة، مشيرة إلى مخاوف بشأن تصورات التحالف مع إسرائيل وخطر التورط في صراعات محلية.

وبحسب مسؤولين غربيين وعرب، فإن إدارة بايدن تواجه تحديات في قيادة المبادرة دون إرسال قوات أميركية إلى الأرض.

IDF Spokesperson

وقد أشارت الدول العربية إلى أن أي مشاركة في قوة حفظ السلام ستكون مشروطة باعتراف الولايات المتحدة بالدولة الفلسطينية. ومع ذلك، فإن موقف الإدارة بشأن نشر القوات الأمريكية لا يزال ثابتًا، حيث يؤكد المسؤولون أنه لن يكون هناك وجود عسكري أمريكي في غزة.

وعلق أحد المسؤولين الغربيين قائلاً: "إن السياسة الأمريكية حازمة إلى حد كبير فيما يتعلق بعدم إرسال قوات أميركية إلى غزة، ما يضعف حجتها أمام الأطراف الأخرى".

بالإضافة إلى ذلك، فإن المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية، متردد في المساهمة بقوات في جهود حفظ السلام، مما يزيد من تعقيد تشكيل قوة دولية لحفظ السلام في قطاع غزة.