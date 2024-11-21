المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اليوم (الخميس)، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت. وجاء في إعلان المحكمة أن مذكرات الاعتقال صدرت "فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة على الأقل في الفترة من 8 أكتوبر/تشرين أول 2023 حتى 20 مايو/أيار 2024، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة طلبات مذكرات الاعتقال"

ومن خلال إصدار القرارات ، ترفض المحكمة الدولية في لاهاي ادعاءات إسرائيل ودول أخرى ضد افتقار المحكمة إلى الصلاحية. وفي وقت سابق من صباح اليوم، رفضت القاضية في القضية الادعاءات حول العلاقة بين عملها السابق والتعامل مع هذه المسألة. وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها مذكرة اعتقال بحق رئيس دولة ديمقراطية، والقرار ملزم لعشرات الدول الأعضاء في المحكمة.

وذكر أيضًا أن إحدى الجرائم المنسوبة إلى رئيس الحكومة ووزير الأمن السابق هي "التجويع كسلاح حرب". وتصنف أوامر الاعتقال الصادرة حاليا على أنها "سرية"، من أجل "حماية الشهود والحفاظ على سير التحقيقات". وبحسب المحكمة، فإن نشر المعلومات الحالية يرجع إلى "مواصلة السلوك المشابه لما تمت مناقشته في مذكرة الاعتقال".

وأثار القرار ضجة سياسية إسرائيلية. زعيم المعارضة يائير لابيد: "يدين قرار محكمة لاهاي، إسرائيل تدافع عن حياتها ضد المنظمات الإرهابية التي هاجمت وقتلت واغتصبت مواطنينا، مذكرات الاعتقال هذه هي مكافأة للإرهاب".

وتضم المحكمة 120 دولة، ويبدو أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من زيارتها الآن. ولا يتم احتساب الولايات المتحدة وروسيا كجزء من الأعضاء. وفي الأشهر الأخيرة، تحركت إسرائيل من خلال دول أخرى للادعاء بأن المحكمة ليس لديها سلطة وصلاحية لمناقشة هذه القضية، ولكن تم رفض هذا الادعاء بشكل قاطع اليوم.