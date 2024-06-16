فرحة للكبار والصغار .. أجواء عيد الأضحى في دول العالم (صور)

يُعد عيد الأضحى المبارك من أهم الأعياد الدينية لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم، فهو أحد العيدين المعتمدين في الدين الإسلامي؛ يحل كل سنة هجرية في العاشر من ذي الحجة، ويوصف بأنه يوم "الحج الأكبر" إذ يقوم فيه المسلمون بأداء هذه الشعيرة المقدسة، ألا وهي ذبح أضحية العيد تقربا إلى الله عز وجل.

(AP Photo/Dmitri Lovetsky)

وتختلف مظاهر الاحتفال بهذا العيد من دولة إلى أخرى، إلا أن روحه تبقى واحدة تجمع المسلمين، وتعمّ فرحة العيد الصغير قبل الكبير وتسود مشاعر الأخوة، ويفرح المسلمون في كل بقاع العالم، وتتقوى روابط التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع الإسلامي، وتنتشر مظاهر البهجة والسرور في كل مكان.

(AP Photo/Anis Mili)

(AP Photo/Mahmoud Illean)

(AP Photo/Vadim Ghirda)

(AP Photo/Leo Correa)

(AP Photo/Nabil al-Jurani)