فرحة للكبار والصغار .. أجواء عيد الأضحى في دول العالم (صور)

وتختلف مظاهر الاحتفال بهذا العيد من دولة إلى أخرى، إلا أن روحه تبقى واحدة تجمع المسلمين، وتعمّ فرحة العيد الصغير قبل الكبير وتسود مشاعر الأخوة

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أطفال تونسيون يداعبون خروفًا في عطلة عيد الأضحى، الأحد 16 يونيو 2024.
أطفال تونسيون يداعبون خروفًا في عطلة عيد الأضحى، الأحد 16 يونيو 2024.(AP Photo/Anis Mili)

يُعد عيد الأضحى المبارك من أهم الأعياد الدينية لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم، فهو أحد العيدين المعتمدين في الدين الإسلامي؛ يحل كل سنة هجرية في العاشر من ذي الحجة، ويوصف بأنه يوم "الحج الأكبر" إذ يقوم فيه المسلمون بأداء هذه الشعيرة المقدسة، ألا وهي ذبح أضحية العيد تقربا إلى الله عز وجل.

(AP Photo/Dmitri Lovetsky)
المسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى في شارع موسكوفسكي المركزي خلال الاحتفالات في سانت بطرسبرغ، روسيا، الأحد 16 يونيو 2024.(AP Photo/Dmitri Lovetsky)

وتختلف مظاهر الاحتفال بهذا العيد من دولة إلى أخرى، إلا أن روحه تبقى واحدة تجمع المسلمين، وتعمّ فرحة العيد الصغير قبل الكبير وتسود مشاعر الأخوة، ويفرح المسلمون في كل بقاع العالم، وتتقوى روابط التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع الإسلامي، وتنتشر مظاهر البهجة والسرور في كل مكان.

(AP Photo/Anis Mili)
الناس يهنئون بعضهم البعض بعد أداء صلاة عيد الأضحى في مسجد الزيتونة بتونس العاصمة، تونس، الأحد 16 يونيو 2024.(AP Photo/Anis Mili)
(AP Photo/Mahmoud Illean)
مصلون مسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى بجانب ضريح قبة الصخرة في مجمع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، الأحد 16 يونيو 2024.(AP Photo/Mahmoud Illean)
(AP Photo/Vadim Ghirda)
صلاة عيد الأضحى، التي أقيمت على مضمار ألعاب القوى في ملعب دينامو في بوخارست، رومانيا، الأحد 16 يونيو 2024.(AP Photo/Vadim Ghirda)
(AP Photo/Leo Correa)
نساء مسلمات يتسوقن في أحد الأسواق قبل احتفالات عيد الأضحى في البلدة القديمة بالقدس، السبت 15 يونيو 2024.(AP Photo/Leo Correa)
(AP Photo/Nabil al-Jurani)
العراقيون يحضرون صلاة اليوم الأول من عيد الأضحى في مسجد البصرة، العراق، السبت 15 يونيو 2024.(AP Photo/Nabil al-Jurani)
(AP Photo/Anis Mili)
فتيات مسلمات إندونيسيات يلتقطن صورة بعد أداء صلاة عيد الأضحى في مسجد الزيتونة بتونس العاصمة، تونس، الأحد 16 يونيو 2024.(AP Photo/Anis Mili)

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