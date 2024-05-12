دراما في الكرملين: بوتين يقيل وزير الدفاع سيرجي شويغو بصورة مفاجئة

بعد أن بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولايته الخامسة، أعلن مساء اليوم (الأحد) عن تغيير في المناصب في الحكومة: وفي إطار التغييرات، ينتقل وزير الدفاع سيرغي شويغو إلى منصب أمين مجلس الأمن الروسي خلفا لنيكولاي بتروشيف. وبحسب التقرير، سيحصل بتروشيف على منصب آخر، لكن ليس من الواضح بعد أي منصب سيحصل عليه.

ولمنصب وزير الدفاع، اقترح بوتين أندريه بيلوسوف، نائب رئيس الوزراء الروسي - وهو رجل ينحدر من خلفية مدنية.

ويشار إلى أنه كانت هناك محاولات لإقالة شويجو، من قبل جنرالات آخرين أيضًا - مثل محاولة الانقلاب التي قام بها الأوليغارشي الروسي ومؤسس قوة فاغنر يفغيني بريجوزين، الذي طالب بإقالته - ولكن لأن شويجو كان مخلصًا لبوتين لسنوات، ذلك لم يحدث.

Russian Defense Ministry Press Service photo via AP, File

وقبل بضعة أسابيع، اعتقل نائب شويغو، تيمور إيفانوف، بشكل غير متوقع بتهمة التورط في الفساد. تجدر الإشارة إلى أن مثل هذا الاعتقال لا يحدث من فراغ في روسيا. حيث اعتبر إيفانوف "رجل شويغو" واعتُبر اعتقاله بعد ذلك بمثابة رسالة إلى شويغو، عندما تكاثرت التقارير التي تفيد بأنه قد يتم عزل شويغو من منصبه.

في المقابل، أوضحوا في الكرملين أن التغييرات في وزارة الدفاع تنبع من ضرورة تعيين مدني، لأن الوزارة يجب أن تكون منفتحة على "المبادرات والأفكار الجديدة". وعلى هذا فإن بلاوسوف يأتي من خلفية اقتصادية ـ ولكن شويغو أيضاً لم يأت من خلفية عسكرية عندما تولى منصب وزير الدفاع.

ويعتقد بعض المحللين أن تعيين بلاوسوف وزيراً للدفاع يشير أيضاً إلى نوايا روسيا لدمج الإنتاج الصناعي العسكري في اقتصاد البلاد - لسنوات قادمة.