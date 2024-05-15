عائشة القذافي تُطلّ من جديد: معرض فني يُعيدها إلى الواجهة بعد صمتٍ دام 13 عامًا

وقد لفت المعرض انتباه الكثيرين، ليس فقط لقيمته الفنية، بل أيضاً لكونه يُعدّ أول ظهور علني لعائشة القذافي منذ سقوط نظام والدها عام 2011.

i24NEWS
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في هذه الصورة الأرشيفية ليوم الجمعة، 15 أبريل، 2011، عائشة القذافي، ابنة الزعيم الليبي معمر القذافي، وهي تلوح وهي تخاطب الشعب الليبي المتجمع في مجمع باب العزيزية في طرابلس، ليبيا.
في هذه الصورة الأرشيفية ليوم الجمعة، 15 أبريل، 2011، عائشة القذافي، ابنة الزعيم الليبي معمر القذافي، وهي تلوح وهي تخاطب الشعب الليبي المتجمع في مجمع باب العزيزية في طرابلس، ليبيا.AP Photo/Pier Paolo Cito, File

 فاجأت عائشة القذافي، ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الجميع بظهورها العلني الأول منذ سنوات، وذلك خلال افتتاح معرضها الفني الشخصي بعنوان "ريشة النبض" في رواق عالية للفنون بمسقط، عُمان، في الفترة من 7 إلى 12 مايو/ايار 2024.

ضمّ المعرض مجموعة من اللوحات الفنية التي تجسد تجارب عائشة القذافي الإنسانية على مدار السنوات الماضية، والتي عكست مشاعرها وأفكارها بعد الأحداث التي عصفت بليبيا والعائلة. 

https://twitter.com/i/web/status/1788196033308012676

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وقد لفت المعرض انتباه الكثيرين، ليس فقط لقيمته الفنية، بل أيضاً لكونه يُعدّ أول ظهور علني لعائشة القذافي منذ سقوط نظام والدها عام 2011.

AP Photo/Jerome Delay, File
في هذه الصورة الأرشيفية يوم السبت 19 مارس 2011، عائشة القذافي، على اليمين، ابنة الزعيم الليبي معمر القذافي، محاطة بأنصارها في مجمع باب العزيزية في طرابلس، ليبيا.AP Photo/Jerome Delay, File

من هي عائشة القذافي؟

ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ولدت عام 1977، ودرست القانون وحصلت على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي.

شغلت منصب سفيرة للنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة، كما عُرفت بنشاطها في مجال حقوق الإنسان والأعمال الخيرية.

وغادرت ليبيا بعد سقوط نظام والدها عام 2011، وعاشت في المنفى لسنوات.

https://twitter.com/i/web/status/1787600590274474066

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عودة حذرة:

يُعدّ ظهور عائشة القذافي في المعرض الفني بمثابة عودة حذرة إلى الحياة العامة بعد غياب طويل. وقد حرصت عائشة على عدم الإدلاء بأي تصريحات سياسية خلال المعرض، واكتفت بالتعبير عن شكرها للحضور وتقديرها لاهتمامهم بفنها.

AP Photo/Jerome Delay, File
في هذه الصورة الأرشيفية يوم السبت 19 مارس 2011، عائشة القذافي، على اليمين، ابنة الزعيم الليبي معمر القذافي، محاطة بأنصارها في مجمع باب العزيزية في طرابلس، ليبيا.AP Photo/Jerome Delay, File

ردود فعل متباينة:

لاقت عودة عائشة القذافي ردود فعل متباينة في ليبيا. فبينما رحب البعض بظهورها، معبرين عن أملهم في عودة الحياة الطبيعية للبلاد، اعتبرها البعض الآخر تذكيرًا بفترة حكم والدها.

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