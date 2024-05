عائشة القذافي تُطلّ من جديد: معرض فني يُعيدها إلى الواجهة بعد صمتٍ دام 13 عامًا

فاجأت عائشة القذافي، ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الجميع بظهورها العلني الأول منذ سنوات، وذلك خلال افتتاح معرضها الفني الشخصي بعنوان "ريشة النبض" في رواق عالية للفنون بمسقط، عُمان، في الفترة من 7 إلى 12 مايو/ايار 2024.

ضمّ المعرض مجموعة من اللوحات الفنية التي تجسد تجارب عائشة القذافي الإنسانية على مدار السنوات الماضية، والتي عكست مشاعرها وأفكارها بعد الأحداث التي عصفت بليبيا والعائلة.

https://twitter.com/i/web/status/1788196033308012676