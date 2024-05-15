عائشة القذافي تُطلّ من جديد: معرض فني يُعيدها إلى الواجهة بعد صمتٍ دام 13 عامًا

فاجأت عائشة القذافي، ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الجميع بظهورها العلني الأول منذ سنوات، وذلك خلال افتتاح معرضها الفني الشخصي بعنوان "ريشة النبض" في رواق عالية للفنون بمسقط، عُمان، في الفترة من 7 إلى 12 مايو/ايار 2024.

ضمّ المعرض مجموعة من اللوحات الفنية التي تجسد تجارب عائشة القذافي الإنسانية على مدار السنوات الماضية، والتي عكست مشاعرها وأفكارها بعد الأحداث التي عصفت بليبيا والعائلة.

https://twitter.com/i/web/status/1788196033308012676 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وقد لفت المعرض انتباه الكثيرين، ليس فقط لقيمته الفنية، بل أيضاً لكونه يُعدّ أول ظهور علني لعائشة القذافي منذ سقوط نظام والدها عام 2011.

AP Photo/Jerome Delay, File

من هي عائشة القذافي؟

ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ولدت عام 1977، ودرست القانون وحصلت على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي.

شغلت منصب سفيرة للنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة، كما عُرفت بنشاطها في مجال حقوق الإنسان والأعمال الخيرية.

وغادرت ليبيا بعد سقوط نظام والدها عام 2011، وعاشت في المنفى لسنوات.

https://twitter.com/i/web/status/1787600590274474066 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

عودة حذرة:

يُعدّ ظهور عائشة القذافي في المعرض الفني بمثابة عودة حذرة إلى الحياة العامة بعد غياب طويل. وقد حرصت عائشة على عدم الإدلاء بأي تصريحات سياسية خلال المعرض، واكتفت بالتعبير عن شكرها للحضور وتقديرها لاهتمامهم بفنها.

AP Photo/Jerome Delay, File

ردود فعل متباينة:

لاقت عودة عائشة القذافي ردود فعل متباينة في ليبيا. فبينما رحب البعض بظهورها، معبرين عن أملهم في عودة الحياة الطبيعية للبلاد، اعتبرها البعض الآخر تذكيرًا بفترة حكم والدها.