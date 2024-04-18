ألمانيا تعتقل شخصين بتهمة التجسس لصالح روسيا

أعلن مدّعون فدراليون، اليوم الخميس، أنه تم القبض على مواطنَين ألمانيَين-روسيَين في بافاريا للاشتباه في تجسسهما لصالح روسيا والتخطيط لأعمال تخريبية لتقويض الدعم العسكري لأوكرانيا.

وقال المدّعون إن الرجلَين اللذين عرّف عنهما باسم ديتر إس وألكسندر جيه، قبض عليهما في مدينة بايرويت الأربعاء. وهما متّهمان باستكشاف أهداف محتملة لشن هجمات عليها "بما فيها منشآت تابعة للقوات الأمريكية" المتمركزة في ألمانيا.

وفتّشت الشرطة منزلَي الرجلين ومكانَي عملهما الأربعاء. ويشتبه في أنهما "كانا يعملان بنشاط لصالح جهاز استخبارات أجنبي"، فيما قال المدّعون إنها "قضية تجسس خطيرة".

وأكد المدعين، كان ديتر يتشارك معلومات مع شخص مرتبط بأجهزة الاستخبارات الروسية منذ تشرين الاول/أكتوبر 2023، للبحث في أعمال تخريبية محتملة.

وأضافوا "كانت تلك الأعمال تهدف خصوصا إلى تقويض الدعم العسكري المقدم من ألمانيا لأوكرانيا لمواجهة العدوان الروسي".