مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون عقوبات المحكمة الجنائية الدولية بعد أن طلب المدعي العام مذكرة توقيف ضد نتنياهو

صوت مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء لصالح تمرير مشروع قانون لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية – رد الجمهوريين في مجلس النواب على المحكمة التي تسعى إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأثار قرار المحكمة الجنائية الدولية لنتنياهو ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس. كما ندد الرئيس جو بايدن بقوة بخطوة المحكمة الجنائية الدولية، قائلا إنه "لا يوجد تكافؤ" بين إسرائيل وحماس، لكن الإدارة قالت إنها لا تدعم الجهود التي يقودها الحزب الجمهوري لفرض عقوبات على المحكمة.

ومن غير المرجح أن يناقش مجلس الشيوخ مشروع قانون العقوبات. وافق مجلس النواب على مشروع القانون بأغلبية 247 صوتًا مقابل 155، وانضم 42 ديمقراطيًا إلى الجمهوريين في الدعم. وصوت اثنان من أعضاء الحزب الجمهوري حاضرين.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لقناة CNN في مقابلة حصرية الشهر الماضي، إن المحكمة تسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، ونتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل وإسرائيل، وبسبب الحرب اللاحقة والمستمرة في غزة.

وبحسب النص التشريعي، فإن مشروع القانون سيفرض عقوبات على الأفراد "المشاركين في أي جهد للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة أي شخص محمي من قبل الولايات المتحدة وحلفائها". وتشمل العقوبات حظر المعاملات العقارية الأمريكية وحظر وإلغاء التأشيرات.

تأسست المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، في عام 2002، وهي مكلفة بمحاكمة الأفراد على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية آلية تنفيذ خاصة بها، وقد اعتمدت على دعم الدول في عمليات الاعتقال. إن قرار طلب أوامر الاعتقال لا يعني على الفور أن الفرد مذنب، ولكنه المرحلة الأولى في عملية يمكن أن تؤدي إلى محاكمة طويلة.