ضربة لهاريس: منظمة كبيرة في الولايات المتحدة لن تدعم الديمقراطيين

لأول مرة منذ 26 عاماً: أعلنت اللجنة السياسية العربية الأميركية، الثلاثاء، أنها لن تدعم مرشحاً ديمقراطياً. وجاءت هذه الخطوة مستندة إلى ما أسمته اللجنة – "الدعم الأعمى" لكامالا هاريس ودونالد ترامب لإسرائيل في حربي غزة ولبنان.

وستكون الانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر/تشرين ثاني هي المرة الأولى التي تختار فيها لجنة AAPAC عدم تأييد مرشح منذ تأسيسها في عام 1998. وعادة ما تدعم المجموعة المرشح الرئاسي الديمقراطي. وقال محللون إن فرص هاريس قد تتضرر إذا فعل الأمريكيون العرب والمسلمون ذلك عدم التصويت أو التصويت لطرف ثالث.

وقالت "آباك" AAPAC. في بيان: "كلا المرشحين أيدا الإبادة الجماعية في غزة والحرب في لبنان". وأضاف: "ببساطة لا يمكننا إعطاء أصواتنا للديمقراطية كامالا هاريس أو الجمهوري دونالد ترامب، اللذين يدعمان بشكل أعمى الحكومة الإسرائيلية المجرمة".