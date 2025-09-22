افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ توقعات بإعلان ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية

قد يعجبك أيضًا -

افتتحت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم (الأحد) في نيويورك. في المساء الأول من المتوقع أن يخطب عدد من القادة، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - الذي من المتوقع أن يعلن عن الاعتراف بدولة فلسطينية.

فرنسا والمملكة العربية السعودية جمعتا عشرات قادة العالم من أجل حشد الدعم لحل الدولتين، في حين من المتوقع أن تعترف عدة دول رسميًا بالدولة الفلسطينية. الإدارة الأمريكية حذرت من عواقب محتملة لمن يتخذ خطوات ضد إسرائيل، بما في ذلك ضد فرنسا.

يحدث ذلك بعد أن أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية 142 دولة، الإعلان الذي بادرت إليه فرنسا والسعودية - والذي يدعو لدعم حل الدولتين. تمت الموافقة على الاقتراح في إطار مؤتمر نيويورك الذي عُقد في شهر يوليو\تموز، ويعرض وثيقة عمل تهدف، بحسب المبادرين إليها، إلى رسم مسار "لا رجعة فيه" لإقامة دولة فلسطينية.

أعلنت كندا، أستراليا، بريطانيا والبرتغال أمس أن دولها تعترف بدولة فلسطين. في بيان أصدره مارك كارني كُتب أن "حكومة إسرائيل تعمل على توسيع المستوطنات، وهو أمر غير قانوني - وعدوانها المستمر ضد غزة قتل عشرات الآلاف من المدنيين". وقال ألبانيزي إنه لا يجوز لحماس "أن يكون لها دور في فلسطين".

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رد بشدة: "لن تقوم دولة فلسطينية. الرد على المحاولة الأخيرة لفرض علينا دولة إرهاب في قلب بلادنا سيكون بعد عودتي من الولايات المتحدة. لدي رسالة واضحة لأولئك القادة الذين يعترفون بالدولة الفلسطينية بعد المذبحة البشعة في 7 أكتوبر: أنتم تمنحون مكافأة عظيمة للإرهاب. ولدي رسالة أخرى لكم: هذا لن يحدث. لن تقوم دولة فلسطينية إلى الغرب من نهر الأردن".