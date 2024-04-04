الأمم المتحدة تعلن استئناف المساعدات إلى غزة بعد توقف 48 ساعة وسط تحذيرات من مجاعة

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، إسرائيل بالسماح بزيادة "هائلة" في المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، مؤكدة على ضرورة "ضمان أمن من يقدمونها". جاء هذا الطلب في أعقاب إعلان الأمم المتحدة عن استئناف المساعدات إلى القطاع بعد تجميد دام لمدة 48 ساعة، معربةً عن أملها في أن تصل هذه المساعدات إلى محتاجيها في شمال القطاع.

في تواصل هاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شدد بايدن على ضرورة تغيير طريقة إدارة الحرب، داعيًا إلى زيادة المساعدات الإنسانية وفتح معابر إضافية لتخفيف العنف ضد المدنيين وعمال الإغاثة.

من جهته، حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على منح الأولوية لحماية الحياة الإنسانية وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة، خاصةً بعد الهجوم الذي استهدف موظفي منظمة "ورلد سنترال كيتشن" الخيرية هذا الأسبوع، معتبرًا أنه يجب أن يكون الأخير من نوعه.

في سياق متصل، حذرت منظمة "أوكسفام إنترمون" من خطر تعرض النازحين في غزة للموت جوعًا، نظرًا لعدم تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية. وأوضحت المنظمة أن سكان شمال القطاع يعتمدون على استهلاك 245 سعرًا حراريًا يوميًا، وهو ما يقل بشكل كبير عن الاحتياجات اليومية الطبيعية للإنسان.

منظمات حقوقية إسرائيلية تقدمت بالتماس إلى المحكمة العليا مطالبةً بالسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، في محاولة لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، والتي تشهد حربًا مدمرة منذ أكتوبر 2023، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية هائلة وأزمة مجاعة متصاعدة.