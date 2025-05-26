هدد ترامب وخطط لإحراق السفارة الأمريكية في إسرائيل: اعتقال مواطن أمريكي- ألماني

تم القبض على جوزيف نيومير، وهو مواطن أمريكي ألماني يبلغ من العمر 28 عامًا، أمس (الأحد) للاشتباه في تخطيطه لإلقاء زجاجات حارقة على السفارة الأمريكية في تل أبيب.

تم القبض على نيومير في مطار جون إف كينيدي الدولي. كينيدي في نيويورك، بعد ترحيله من إسرائيل إلى الولايات المتحدة. وبحسب بيان لوزارة العدل، وصل نويميير إلى السفارة في 19 مايو/أيار، وبصق على أحد حراس الأمن، ثم فر من مكان الحادث، تاركا وراءه حقيبة ظهر تحتوي على ثلاث زجاجات مولوتوف.

وتم العثور على المشتبه به لاحقا في فندق بإسرائيل، حيث ألقت الشرطة القبض عليه. وبالإضافة إلى ذلك، كشف تحقيق في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي عن منشورات يُزعم أنه كتب فيها: "انضموا إليّ وأنا أحرق السفارة في تل أبيب"، فضلاً عن تهديدات ضد مواطنين أمريكيين والرئيس دونالد ترامب.

وقالت المدعية العامة باميلا بوندي: "هذا المتهم متهم بالتخطيط لهجوم مدمر ضد سفارتنا في إسرائيل، بينما هدد بقتل الأميركيين والرئيس ترامب".

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل: "لن نتسامح مع هذا السلوك الحقير والعنيف في الداخل أو الخارج، وسوف يقدمه مكتب التحقيقات الفيدرالي، بالتعاون مع شركائنا، إلى العدالة بسبب أفعاله الخطيرة".

وبحسب وزارة العدل، يواجه نيومير، في حال إدانته، عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار.