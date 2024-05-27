تقرير: إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات على النشطاء اليمينيين الإسرائيليين الذين يعترضون شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة

تدرس إدارة بايدن فرض عقوبات على الناشطين اليمينيين الإسرائيليين الذين يمنعون مرور المساعدات إلى القطاع، بحسب ما أفاد مسؤول أميركي كبير تحدث دون الكشف عن هويته اليوم (الأحد) لصحيفة واشنطن بوست.

في غضون ذلك، وبعد ضغوط من الولايات المتحدة، تم في بداية الشهر فتح معبر ترقوميا للسماح بمرور شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من الأردن إلى غزة، وكذلك للشركات الفلسطينية التي تصدر المواد الغذائية.

يتسبب العديد من النشطاء في عرقلة الشاحنات على الطريق، بل ويهاجمونها في كثير من الأحيان. واعتبر مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، الأضرار التي لحقت بشاحنات المساعدات بأنها "مثيرة للغضب".

وقال في مؤتمر صحافي : "من المثير للغضب الشديد أن يهاجم البعض وينهب قوافل المساعدات القادمة من الأردن إلى غزة.. نحن نبحث بالأدوات التي نمتلكها للرد على هذا الأمر". وتابع "سنرفع قلقنا الى أعلى مستوى في الحكومة الإسرائيلية وهذا سلوك غير مقبول على الإطلاق ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال".