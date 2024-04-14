روسيا تساند إيران في هجومها على إسرائيل: "يندرج ضمن حق الدفاع عن النفس"

أعربت وزارة الخارجية الروسية الأحد في بيان عن موقفها المساند للهجوم الصاروخي الإيراني غير المسبوق على إسرائيل. وجاء في البيان أن "الهجوم الإيراني على إسرائيل يندرج في إطار حق الدفاع عن النفس وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة". وأضافت أن هذا الهجوم "يأتي ردأ على غارة استهدفت أهدافاً إيرانية في المنطقة، بما في ذلك الهجوم على مبنى الدائرة القنصلية في السفارة الإيرانية في دمشق في الأول من نيسان/أبريل، والذي أدانته بلادنا بشدة".

"لسوء الحظ، وبسبب موقف الدول الغربية الأعضاء، لم يتمكن مجلس الأمن الدولي من الرد بشكل مناسب على الهجوم على البعثة القنصلية الإيرانية".

كما أعربت الخارجية الروسية عن قلقها البالغ إزاء المزيد من التصعيد الخطير في المنطقة. وقالت "ندعو جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس". روسيا عبر خارجيتها قالت إنها تأمل بأن تحل دول المنطقة المشاكل القائمة بالوسائل السياسية والدبلوماسية. ونعتقد أنه من المهم أن يساهم اللاعبون الدوليون البناءون في تحقيق ذلك.

في غضون ذلك، من المقرر أن يلتئم مجلس الأمن الليلة للتباحث في الهجوم غير المسبوق لإيران على إسرائيل مباشرة بالرغم من السجل الحافل بالفعل ورد الفعل على مدى سنوات فوق أراض ثالثة. علما أن إسرائيل هي من طلبت عقد هذه الجلسة للتنديد بالعملية الإيرانية الخطيرة والإعلان عن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية دعت عقب العملية الهجومية غير المسبوقة، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا، للتنديد بـ"الموقف غير المسؤول" الذي اتخذه مسؤولون كبار في هذه الدول بشأن الهجوم الإيراني على إسرائيل.