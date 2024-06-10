عالقون في مصر: إفلاس شركة سياحة أوروبية يهدد رحلة 11 ألف سائح

واجه 11 ألف سائح أوروبي موقفًا صعبًا بعد إفلاس شركة سياحة وسفر أوروبية عقب وصولهم إلى مصر، حيث ترك هذا الإفلاس المفاجئ السائحين دون سداد تكاليف إقامتهم ورحلاتهم، مما أثار قلق السلطات المصرية والسفارات الأوروبية.

وفي هذا السياق، بحث وزير السياحة المصري، أحمد عيسى، مع سفيري ألمانيا والنمسا، وضع السائحين الذين حجزوا رحلاتهم مع الشركة وتدعى "إف آي تي" ، والمتواجدين حالياً بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة وموقف مستحقات المنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية.

وبلغ عدد السائحين المتواجدين في المقاصد والمنشآت السياحية المصرية، فور الإعلان عن إفلاس الشركة، 11 ألف سائح، وصلوا الآن إلى أقل من 5 آلاف سائح، حسب ما حصرته السلطات المصرية.

وكشفت وزارة السياحة المصرية اليوم الإثنين عن اسم الشركة وهي "إف تي آي" وتبين أنها تعد ثالث أكبر مؤسسة سياحية في أوروبا، حيث قدمت طلبًا لدى المحكمة الابتدائية في ميونخ بألمانيا لبدء إجراءات الإعسار لوجود ديون كبيرة عليها ومن ثم الإفلاس.

ويمتلك ملياردير مصري شهير 75% من أسهم هذه الشركة، حسب ما كشفت وسائل إعلام أوروبية، كما كشفت أن حصلت خلال أزمة كورونا على مساعدات حكومية ألمانية بأكثر من 595 مليون يورو، كما حصلت على دعم كبير من ساويرس في العام 2020، عندما قام بزيادة حصته من أسهم الشركة إلى 75%.

واستثمر رجل الأعمال المصري في الشركة لأول مرة في العام 2014 حيث قام بشراء 25% من أسهمها ضمن جهوده للتوسع خارج مصر.

وفلشت الشركة نهاية الأسبوع الماضي في الحصول على دعم من الحكومة الألمانية لتجنب خطر الإفلاس حسبما كشفت الصحف الألمانية، حيث قال متحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية إن الحكومة لن تتدخل لإنقاذ الشركة لأسباب تتعلق بالميزانية والوضع الاقتصادي، فضلًا أن الشركة سبق وأن حصلت على مساعدات حكومية.