كولومبيا توقف صادرات الفحم إلى إسرائيل حتى نهاية "الإبادة الجماعية في غزة"

أعلن رئيس كولومبيا، المورد الرئيسي للفحم لإسرائيل، رسمياً تعليق صادرات الفحم إلى إسرائيل حتى نهاية "الإبادة الجماعية في غزة"، حسب تعريفه. وأوضح الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، اليوم (السبت)، أن تعليق الصادرات جاء بناءً على توصية وزير التجارة التي صدرت يوم الخميس.

كولومبيا مسؤولة عن 56% من إجمالي صادرات الفحم إلى إسرائيل، وفي العام الماضي تم تصدير فحم بقيمة 450 مليون دولار إلى إسرائيل. يُستخدم الفحم في حوالي 18% فقط من إجمالي إنتاج الكهرباء في إسرائيل، لكن في أوقات الطوارئ، عندما تتأثر إمدادات الغاز الطبيعي، قد يزداد استخدام الفحم.

تمتلك إسرائيل احتياطيات كافية من الفحم لفترة طويلة، إضافة إلى مصادر أخرى لشراء الفحم. ومع ذلك، فإن المعروض من الفحم منخفض الكبريت في العالم ليس كبيرًا، مما يعني أنه حتى لو تم العثور على مصادر بديلة لشراء الفحم، فقد تحتوي على نسبة عالية من الكبريت، مما يؤدي إلى ارتفاع انبعاثات الملوثات في محطتي الطاقة في إسرائيل اللتين لا تزالان تستخدمان الفحم لتوليد الكهرباء.

في الماضي، كانت روسيا المورد الرئيسي للفحم لإسرائيل، ولكن تم الانتقال إلى كولومبيا كمورد رئيسي على خلفية العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا في عام 2022. يعتبر الفحم القادم من كولومبيا أكثر تلويثًا من الفحم الروسي، وطلبت شركة الكهرباء تصريحًا خاصًا من وزارة حماية البيئة عندما بدأت في استخدامه.

سيتعين على إسرائيل الآن البحث عن مصادر بديلة للفحم لتلبية احتياجاتها، وخاصة الفحم منخفض الكبريت لتقليل التلوث البيئي. هذا القرار قد يؤثر على إمدادات الطاقة في أوقات الطوارئ، ولكنه أيضًا يسلط الضوء على التوترات الدولية والتأثيرات الاقتصادية والسياسية للنزاع المستمر في غزة.