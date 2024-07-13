الحكومة الأرجنتينية تعلن أن حماس "منظمة إرهابية دولية"

أعلنت الحكومة الأرجنتينية يوم الجمعة حركة حماس "منظمة إرهابية دولية" ، وفقا لبيان صادر عن المكتب الرئاسي في البلاد، والذي تم نشره أيضًا على شبكة X.

وبررت الحكومة الأرجنتينية قرارها بالتأكيد على أن "حماس تحملت المسؤولية عن الفظائع التي ارتكبت خلال الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول"، وهي الأحداث التي تنضم إلى "تاريخ طويل من الهجمات باسمها".

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وأضافوا: "في السنوات الأخيرة، كشفت محكمة الاستئناف الجنائية الفيدرالية في 11 نيسان/أبريل عن علاقات حماس مع جمهورية إيران الإسلامية، التي ثبت أن قيادتها مسؤولة عن الهجمات ضد السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس وضد منظمات أرجنتينية والتي أودت بحياة أكثر من 100 مواطن أرجنتيني". وأضاف "الرئيس خافيير مايلي لديه التزام ثابت بالاعتراف بالإرهابيين أينما كانوا. وهذه هي المرة الأولى التي تتوفر فيها إرادة سياسية للقيام بذلك".