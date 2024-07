الحكومة الأرجنتينية تعلن أن حماس "منظمة إرهابية دولية"

أعلنت الحكومة الأرجنتينية يوم الجمعة حركة حماس "منظمة إرهابية دولية" ، وفقا لبيان صادر عن المكتب الرئاسي في البلاد، والذي تم نشره أيضًا على شبكة X.

وبررت الحكومة الأرجنتينية قرارها بالتأكيد على أن "حماس تحملت المسؤولية عن الفظائع التي ارتكبت خلال الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول"، وهي الأحداث التي تنضم إلى "تاريخ طويل من الهجمات باسمها".

