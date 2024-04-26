قصر بكنغهام: الملك تشارلز يستأنف مهامه بعد تشخيص إصابته بالسرطان

ستنضم إلى الملك البالغ من العمر 75 عاما زوجته الملكة كاميلا في زيارة إلى مركز علاج السرطان، الثلاثاء الوشيك، "حيث سيلتقيان بأخصائيين طبيين ومرضى"، بحسب ما أفاد بيان القصر.

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ملك بريطانيا تشارلز الثالث والملكة كاميلا يغادران عيادة لندن حيث خضع الملك تشارلز لعملية جراحية لتضخم البروستاتا، في وسط لندن، الاثنين 29 يناير 2024.
ملك بريطانيا تشارلز الثالث والملكة كاميلا يغادران عيادة لندن حيث خضع الملك تشارلز لعملية جراحية لتضخم البروستاتا، في وسط لندن، الاثنين 29 يناير 2024.Victoria Jones AP

قال قصر بكنغهام، مساء اليوم الجمعة، إن "ملك بريطانيا تشارلز سيعود إلى استئناف مهامه العامة الأسبوع الوشيك، لأول مرة منذ تشخيص إصابته بالسرطان، وذلك في ظل ما أحرزه من تقدم جيد في العلاج وفترة من التعافي".

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وستنضم إلى الملك البالغ من العمر 75 عاما زوجته الملكة كاميلا في زيارة إلى مركز علاج السرطان، الثلاثاء الوشيك، "حيث سيلتقيان بأخصائيين طبيين ومرضى"، بحسب ما أفاد بيان القصر.

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ومن المعلوم أن تلك المنشأة ليست نفس مركز العلاج الذي ساهم بشكل مباشر في الرعاية الطبية للملك. وستكون هذه أولى المشاركات العديدة التي من المتوقع أن يقوم بها الملك في الأسابيع المقبلة.

كما أعلن القصر أيضا أن العاهل البريطاني سيستضيف الإمبراطور الياباني ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو في زيارة دولة في يونيو/حزيران المقبل.

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وخلص بيان القصر إلى أنه "مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للتتويج، يظل صاحبا الجلالة ممتنين للغاية للعديد من التمنيات الطيبة والود التي تلقوها من جميع أنحاء العالم خلال أفراح وتحديات العام الماضي".وقال مصدر ملكي، إنه لا توجد خطط لمشاركة أي تفاصيل أخرى خاصة بحالة الملك أو خطة العلاج.

ومع ذلك، أوضح متحدث باسم قصر باكنغهام أن "الملك متشجع للغاية لاستئناف بعض المهام العامة، وممتن للغاية لفريقه الطبي على رعايته وخبرته المستمرة".

وأرفقت بإعلان، الجمعة، صورة جديدة للملك والملكة تم التقاطها بمناسبة مرور عام على تتويجهما في كنيسة وستمنستر في لندن في مايو/أيار الماضي.وقال المصدر الملكي إنه "من السابق لأوانه تحديد" إلى متى سيستمر علاج الملك، لكن فريقه الطبي "يظل إيجابيا" فيما يتعلق بتعافيه المستمر. وأضاف أن الأحداث القادمة في يومياته سيتم تعديلها عند الضرورة لتقليل أي مخاطر قد تهدد تعافيه.

وكان القصر قد أعلن في فبراير/شباط المنصرم أن الملك البالغ عمره 75 عاماً شُخّصت إصابته بنوع لم يتم الكشف عنه من السرطان، خلال فحوص بعد خضوعه لإجراء تصحيحي لتضخم البروستاتا.

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