تصريحات مثيرة جديدة للرئيس الأمريكي بايدن:"18 من بين 19 من موظفي نتنياهو كذابون"

كشف المؤلف بوب وودوارد، مؤلف كتاب "الحرب" الذي يتضمن العديد من الاقتباسات للرئيس جو بايدن عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عن تفاصيل جديدة خلال الليلة (بين الثلاثاء والأربعاء) في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست. ومن بين أمور أخرى، يُزعم أن بايدن قال إنه وصف نتنياهو بـ "الكاذب"، وأضاف: "18 من أصل 19 شخصًا يعملون لصالح نتنياهو هم كاذبون".

ووفقا لوودوارد، فإن هذا يشير إلى انعدام كامل للثقة بين الاثنين. اقتباس آخر لبايدن يشير إلى التوترات بين الاثنين - "هذا ابن العاهرة، بنيامين نتنياهو، شخص سيء للغاية".

قضية أخرى تم طرحها خلال المقابلة هي العلاقة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وسئل الصحفي عما يقدره الرئيس السابق في الرئيس الروسي، فأجاب: "ترامب يقول هذا - أنا أقدر بوتين. إنه يحب فكرة أن بوتين مستبد، وكل السلطة معه. إنه يغار منه تقريبًا".