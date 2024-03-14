دلتا للطيران تستأنف رحلات JFK-TLV إلى إسرائيل اعتبارًا من حزيران

أعلنت شركة دلتا إيرلاينز عن خططها لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، في حزيران/ يونيو، لتصبح ثاني شركة طيران أمريكية تقوم بذلك منذ هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل.

وجاءت الرحلة المباشرة من مطار جون كينيدي الدولي في نيويورك على متن طائرة إيرباص A330-900neo التابعة لشركة دلتا في أعقاب عودة أولية لشركة يونايتد إيرلاينز، التي بدأت الطيران في آذار/ مارس من نيويورك إلى تل أبيب مع توقف في ألمانيا.