تواجه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي واحدة من أصعب مراحلها منذ تأسيسها، مع تصاعد موجة انسحابات دولية بالتزامن مع أزمة داخلية تعصف بالمؤسسة، عقب إقالة المدعي العام السابق كريم خان وبدء إجراءات اختيار خلف له.

وكانت تشاد أحدث دولة تعلن بدء إجراءات الانسحاب الرسمي من المحكمة، بعد أيام من إعلان فنزويلا خطوة مماثلة. وتنضم الدولتان إلى قائمة دول أخرى شرعت خلال الأشهر الأخيرة في إجراءات مغادرة المحكمة، من بينها بوركينا فاسو ومالي والنيجر، فيما كانت بوروندي والفلبين قد أتمتا انسحابهما سابقًا.

وقالت الحكومة التشادية إن قرارها جاء بعد مراجعة شاملة لأداء المحكمة منذ بدء عملها عام 2002، معتبرة أن فاعلية المؤسسة "محدودة وغير متوازنة"، وأن تركيزها انصب بشكل كبير على القضايا المتعلقة بالقارة الإفريقية.

وأشار وزير الخارجية التشادي عبد الله صابر فادول إلى أن بلاده لم تعد ترى توافقًا بين موقفها وطريقة عمل المحكمة الحالية، داعيًا دولًا إفريقية أخرى إلى إعادة تقييم علاقتها بالمؤسسة، منتقدًا ما وصفه بوجود "نظام إنفاذ بمعايير مزدوجة".

وأكد الوزير التشادي أن قرار الانسحاب لم يكن نتيجة ضغوط أمريكية، رغم أن واشنطن كانت قد أعربت عن قلقها من أداء المحكمة ودعت بعض الدول إلى مراجعة عضويتها.

وفي السياق ذاته، أعلنت فنزويلا بدء إجراءات الانسحاب من المحكمة، بعد أن فتحت المؤسسة تحقيقًا سابقًا بشأن اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال فترة حكم الرئيس السابق نيكولاس مادورو. ووصفت كاراكاس المحكمة بأنها منحازة وتستهدف بشكل غير متوازن دولًا غير غربية.

وتأتي هذه التطورات في ظل حملة دبلوماسية تقودها الولايات المتحدة ضد المحكمة الجنائية الدولية، حيث هددت واشنطن بفرض عقوبات إضافية على المؤسسة، واعتبرت أن بعض إجراءاتها تمثل تهديدًا للسيادة الأمريكية. كما أشارت تقارير إلى أن الولايات المتحدة بحثت إمكانية تشجيع دول أخرى على الانسحاب.

ورغم الضغوط المتزايدة، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها ستواصل أداء مهمتها في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة وتحقيق العدالة للضحايا. وفي المقابل، شهدت المحكمة تطورًا معاكسًا مع إعلان الحكومة الجديدة في المجر برئاسة بيتر ماغيار إعادة تثبيت عضوية البلاد، بعد أن كانت الحكومة السابقة بقيادة فيكتور أوربان قد قررت مغادرة المؤسسة.

وفي انتظار انتخاب مدعٍ عام جديد، يدير مكتب الادعاء في المحكمة نائبتا المدعي العام نزهات شامين خان من فيجي وأمامة مانديايا نيانغ من السنغال. ويرى خبراء في القانون الدولي أن اختيار خليفة لكريم خان سيكون مهمة معقدة، في ظل الضغوط السياسية المتزايدة التي قد تؤثر على استعداد مرشحين محتملين لتولي المنصب.