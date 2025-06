القرار الإسباني الذي يقلق صناعات الأسلحة الإسرائيلية

أفادت مصادر إسبانية رسمية للجزيرة، يوم الثلاثاء، بأن وزارة الدفاع الإسبانية ألغت ترخيص شركة رافائيل الإسرائيلية. في غضون ذلك، ألغت إسبانيا صفقة شراء نحو 1700 صاروخ مضاد للدبابات، في صفقة كان من المفترض أن تبلغ قيمتها 287.5 مليون يورو.

وأشارت المصادر أيضًا إلى أن وزارة الدفاع الإسبانية تعمل على خطة للانفصال التكنولوجي والأمني ​​عن إسرائيل. يأتي هذا بعد تصويت مجلس مدينة برشلونة يوم الجمعة الماضي على قطع العلاقات المؤسسية مع إسرائيل وتعليق اتفاقية الصداقة بين المدينة وتل أبيب، مشيرًا إلى "انتهاكات للقانون الدولي وانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني" في أعقاب الحرب المستمرة في غزة.

في إطار القرار، أعلنت برشلونة أنها ستتقدم بطلب إلى معرض فيرا دي برشلونة التجاري للمطالبة بعدم استضافة أجنحة للحكومة الإسرائيلية أو للشركات المتورطة في تجارة الأسلحة والصراع في غزة. للتذكير، تُطوّر شركة رافائيل وتُصنّع أنظمة دفاعية عالمية المستوى: القبة الحديدية، وواقيات الرياح، ومقلاع داود .

https://x.com/i/web/status/1929845075313406048