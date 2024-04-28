تقرير: مسؤولون أمريكيون يعتقدون بإمكانية ضلوع إسرائيل بانتهاكات القانون الدولي في غزة
وفيما أبدت بعض المكونات في وزارة الخارجية الأميركية قبولها للضمانات الإسرائيلية رفضها البعض الآخر وآثر قسم ثالث عدم اتخاذ أي موقف في مشهد يعكس الانقسام حول المسألة
جاء في تقرير نشرته رويترز صباح اليوم الأحد أن بعض كبار المسؤولين الأمريكيين أبلغوا وزير الخارجية أنتوني بلينكن أنهم لا يجدون تأكيدات إسرائيل "ذات مصداقية أو موثوقة" بشأن استخدامها الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي خلال حربها في غزة التي اندلعت غداة هجوم السابع من اكتوبر، وذلك وفقًا لمذكرة داخلية.
وبحسب التقرير فإن بلينكن مكلف بتقديم تقرير للكونجرس في 8 أيار /مايو، بموجب مذكرة الأمن القومي التي أصدرها الرئيس جو بايدن في شباط/ فبراير، حول مصداقية الضمانات الإسرائيلية بشأن استخدامها للأسلحة الأمريكية على نحو لا ينتهك القانون الأمريكي أو الدولي.
وفيما أبدت بعض المكونات في وزارة الخارجية الأميركية قبولها للضمانات الإسرائيلية رفضها البعض الآخر وآثر قسم ثالث عدم اتخاذ أي موقف في مشهد يعكس الانقسام حول المسألة.
يأتي هذا التقرير في خضم ترقب صدور أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة من قبل محكمة العدل الدولية في لاهاي وسط ضغوط أميركية مكثفة على رئيس المحكمة كريم خان لإرجاء تلك القرارات التي تستهدف وفق الترجيحات شخصية بينيامين نتنياهو الذي تعهد بمكافحة تلك المحاولات.
تمثل إسرائيل مؤخرا أمام ضغوط من الداخل والخارج على خلفية الحرب في غزة فالمتظاهرون وذوو المخطوفين يريدون عودة أبنائهم سالمين في صفقة عاجلة فضلا عن احتجاجات منفصلة تطالب نتنياهو بالاستقالة وتحديد موعد مبكر للانتخابات فيما تجتاح العديد من الولايات التي تحتضن أبرز الجامعات الأميركية تظاهرات طلابية جامحة تدعو إلى إنهاء الحرب في غزة اتخذت منحى معارضا وهجوميا على إسرائيل.