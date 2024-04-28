تقرير: مسؤولون أمريكيون يعتقدون بإمكانية ضلوع إسرائيل بانتهاكات القانون الدولي في غزة

وفيما أبدت بعض المكونات في وزارة الخارجية الأميركية قبولها للضمانات الإسرائيلية رفضها البعض الآخر وآثر قسم ثالث عدم اتخاذ أي موقف في مشهد يعكس الانقسام حول المسألة

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وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يتحدث خلال مؤتمر صحفي في السفارة الأمريكية في بكين، الصين، 26 أبريل 2024.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يتحدث خلال مؤتمر صحفي في السفارة الأمريكية في بكين، الصين، 26 أبريل 2024.AP Photo/Tatan Syuflana

جاء في تقرير نشرته رويترز صباح اليوم الأحد أن بعض كبار المسؤولين الأمريكيين أبلغوا وزير الخارجية أنتوني بلينكن أنهم لا يجدون تأكيدات إسرائيل "ذات مصداقية أو موثوقة" بشأن استخدامها الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي خلال حربها في غزة التي اندلعت غداة هجوم السابع من اكتوبر، وذلك وفقًا لمذكرة داخلية.

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وبحسب التقرير فإن بلينكن مكلف بتقديم تقرير للكونجرس في 8 أيار /مايو، بموجب مذكرة الأمن القومي التي أصدرها الرئيس جو بايدن في شباط/ فبراير، حول مصداقية الضمانات الإسرائيلية بشأن استخدامها للأسلحة الأمريكية على نحو لا ينتهك القانون الأمريكي أو الدولي.

وفيما أبدت بعض المكونات في وزارة الخارجية الأميركية قبولها للضمانات الإسرائيلية رفضها البعض الآخر وآثر قسم ثالث عدم اتخاذ أي موقف في مشهد يعكس الانقسام حول المسألة. 

AP Photo/Fatima Shbair
ملف – فلسطينيون يصطفون للحصول على طعام مجاني في رفح، قطاع غزة، 23 فبراير، 2024.AP Photo/Fatima Shbair

يأتي هذا التقرير في خضم ترقب صدور أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة من قبل محكمة العدل الدولية في لاهاي وسط ضغوط أميركية مكثفة على رئيس المحكمة كريم خان لإرجاء تلك القرارات التي تستهدف وفق الترجيحات شخصية بينيامين نتنياهو الذي تعهد بمكافحة تلك المحاولات. 

AP Photo/Jose Luis Magana
طلاب جامعة جورج واشنطن يقيمون الخيام في الحرم الجامعي خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين بشأن النزاع بين إسرائيل وغزة، في 25 أبريل 2024، في واشنطن.AP Photo/Jose Luis Magana

تمثل إسرائيل مؤخرا أمام ضغوط من الداخل والخارج على خلفية الحرب في غزة فالمتظاهرون وذوو المخطوفين يريدون عودة أبنائهم سالمين في صفقة عاجلة فضلا عن احتجاجات منفصلة تطالب نتنياهو بالاستقالة وتحديد موعد مبكر للانتخابات فيما تجتاح العديد من الولايات التي تحتضن أبرز الجامعات الأميركية تظاهرات طلابية جامحة تدعو إلى إنهاء الحرب في غزة اتخذت منحى معارضا وهجوميا على إسرائيل.

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