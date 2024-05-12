الأونروا: ادعاء وجود مناطق آمنة في قطاع غزة "كاذب ومضلل"

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، إن أوامر الإخلاء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية، تجبر الناس في رفح جنوبي قطاع غزة على الفرار لأي مكان، مشيراً إلى أن الادعاء بوجود مناطق آمنة في قطاع غزة كاذب ومضلل، على ما جاء في سكاي نيوز بالعربية.

وأضاف مسؤول الأمم المتحدة أنه منذ بدء الحرب نزح معظم الناس في قطاع غزة عدة مرات بمعدل مرة كل شهر في المتوسط، موضحا أن بعض سكان القطاع ليس أمامهم خيار، سوى البقاء في مراكز إيواء الأونروا التي تم قصفها.

SAID KHATIB / AFP

تجدد القتال في جباليا بالتزامن مع التصعيد من جانب حماس التي وصلت صواريخها حتى أشكلون بعد سلسلة إطلاقات الأسبوع الماضي على مدينة بئر السبع وفي فراغ سياسي أحدثه التلكؤ في اتخاذ القرار على المستوى السياسي وفق ما أوضح مسؤولون في الجيش الإسرائيلي في اتهام واضح لبنيامين نتنياهو بإرجاء حسم أمره من قضية "اليوم التالي" ما أدى إلى إعادة حماس تنظيم صفوفه في مواقع سبق وأن خاض فيها الجيش الإسرائيلي قتالا ضاريا، في إشارة إلى جباليا وحي الزيتون وغيرها من البؤر الساخنة.