ضغوط أمريكية على تركيا: مطالب بوقف أسطول "مرمرة 2" وإنهاء المقاطعة التجارية ضد إسرائيل

في خضم التوترات الإقليمية المتزايدة، وقّع عشرون نائبا أمريكيا، من بينهم خمسة عشر ديمقراطيا وخمسة جمهوريين، رسالة تطالب إدارة الرئيس جو بايدن بالضغط على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاتخاذ خطوات فورية تشمل وقف إبحار الأسطول "مرمرة 2" المتجه إلى غزة، وإنهاء المقاطعة التجارية ضد إسرائيل. تأتي هذه الدعوة قبيل الزيارة المؤجلة لأردوغان إلى واشنطن، مما يعكس مستوى الاهتمام والحساسية في العلاقات الأمريكية التركية.

وفقًا لمصادر مطلعة، كان من المقرر أن يبحر الأسطول أمس الجمعة، لكن تم تأجيله لأسباب إدارية مرتبطة بالزيارة المتوقعة لأردوغان، التي أُجلت لاحقًا بسبب تضارب المواعيد، كما ذكرت وزارة الخارجية التركية. يظهر هذا التأجيل الدقة في التوقيت السياسي والدبلوماسي بين البلدين، حيث يسعى كلا الطرفين للتوصل إلى تفاهمات قد تحافظ على مصالحهما المشتركة.

الأسطول، الذي يضم ثلاث سفن تحمل نحو 1200 شخص من 30 دولة، بما في ذلك برلمانيون من إسبانيا والنرويج وكندا، يهدف إلى توصيل مساعدات إنسانية إلى سكان غزة. ومن بين النقاط البارزة في النقاشات الجارية، التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وتركيا حول دخول المساعدات عبر مصر، وذلك لتجنب تكرار الأحداث المؤلمة كالتي شهدها أسطول "مرمرة" الأول قبل 14 عاما.

وفي الرسالة التي أرسلها المشرعون الأمريكيون، عبروا عن قلقهم إزاء التصريحات التركية حول التجارة مع إسرائيل وطالبوا بإجراءات فورية لضمان تفتيش الشحنات المتجهة إلى غزة والتأكد من أنها تلتزم بالمعايير الدولية للمساعدات الإنسانية. كما حثوا الإدارة الأمريكية على الضغط لإلغاء قيود التصدير التركية على مواد البناء الرئيسية لإسرائيل، في محاولة لتجنب تأجيج التوترات الإقليمية أكثر.

مع استمرار الحوار بين الولايات المتحدة وتركيا على أعلى المستويات، تظل الأنظار متجهة نحو كيفية التوصل إلى تفاهمات قد تؤدي إلى استقرار الوضع في المنطقة، خصوصاً مع تقارب مواعيد الزيارات الدبلوماسية المرتقبة والمفاوضات الحاسمة.