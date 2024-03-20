محكمة برشلونة تفرج عن لاعب كرة القدم البرازيلي ألفيس مقابل كفالة مالية

أمرت محكمة في برشلونة، الأربعاء، بالإفراج المشروط عن لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيس بكفالة قدرها مليون يورو، رغم أنه لم يقض سوى ربع مدة عقوبته البالغة 4 سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب، ولا يزال من الممكن استئناف القرار الذي لم يتخذ بالإجماع.

AP Photo/Emilio Morenatti

وكان اللاعب البرازيلي المحكوم عليه الشهر الماضي بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب، طلب الإفراج المؤقت عنه من محكمة في برشلونة، الثلاثاء، ذلك ريثما يصدر قرار الاستئناف.

وخلال جلسة مغلقة وجيزة، أعرب فريق الادعاء عن اعتراضه على هذا الطلب، عازيا السبب إلى أن خطر الهروب كبير.

وقالت إينيس غوارديولا محامية ألفيس، إن موكلها المحتجز منذ يناير 2023، قضى بالفعل ربع العقوبة الصادرة بحقه في فبراير، وأكدت أنه لن يحاول الفرار، حسبما أوضحت مصادر قضائية.

وأضافت المصادر ذاتها أن ألفيس (40 عاما) الذي ظهر عبر تقنية الفيديو من سجنه في برشلونة حيث يحتجز، أكد للقضاة أنه لن يهرب إذا حصل على هذا الإفراج، وأضاف أنه يؤمن بالعدالة.

وحكم على ألفيس في 22 شباط/فبراير بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف، فضلا عن دفع 150 ألف يورو لضحيته، بتهمة اغتصاب شابة في كانون ثاني/ديسمبر 2022 في ملهى ليلي في برشلونة.