قرار ترامب المفاجئ بخصوص التجارب النووية، رسالة لروسيا أم للصين؟

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة (بين الأربعاء والخميس) بتصريح غير مسبوق في كوريا الجنوبية، حيث التقى برئيس الصين شي جينبينغ. قبل دقائق من اجتماع الاثنين، أعلن ترامب أنه أمر وزارة الدفاع الأمريكية ببدء تجارب على أسلحة نووية - وذلك لأول مرة منذ 33 عامًا.

كتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي "سوشيال تروث": "تمتلك الولايات المتحدة أسلحة نووية أكثر من أي دولة أخرى في العالم. وقد أُنجز هذا، بالتزامن مع تحديث وتجديد مخزون الأسلحة، خلال ولايتي الأولى. ونظرًا للقوة التدميرية الهائلة لهذه الأسلحة، كرهتها، لكن لم يكن أمامي خيار آخر".

روسيا في المركز الثاني، والصين بعيدة عنها، لكنها في المركز الثالث، وفي غضون خمس سنوات سيتساوى عددهما. واتباعًا للبرامج النووية لدول أخرى، أمرتُ وزارة الحرب الأمريكية ببدء اختبار أسلحتنا، على نطاق مماثل، كما أعلن ترامب، مختتمًا رسالته بعبارة واضحة: "ستبدأ هذه العملية فورًا".

التجربة النووية الأخيرة التي أُقرّت من قبل الولايات المتحدة كانت في عام 1992، عندما أعلن الرئيس جورج دبليو. بوش عن تجميد تجارب الأسلحة النووية تحت الأرض. للولايات المتحدة القدرة على استئناف التجارب في موقع فيدرالي في نيفادا.

ويأتي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد الزيادة السريعة في المخزون النووي الصيني والإعلان الروسي عن اختبار صاروخ كروز وطوربيد نوويين.

وقال ترامب على متن طائرة الرئاسة بوقت سابق من هذا الاسبوع إن على فلاديمير بوتين “إنهاء الحرب في أوكرانيا بدل اختبار الصواريخ”.

ووفق مركز الدراسات الإستراتيجية في واشنطن، تضاعفت ترسانة الصين إلى 600 سلاح نووي ويتوقع أن تتجاوز الألف بحلول 2030، فيما تمتلك روسيا 5,500 رأس نووي والولايات المتحدة 5,044.

آخر اختبار نووي أمريكي كان عام 1992 في نيفادا، ويُنظر إلى القرار الجديد كعودة محتملة إلى سباق التسلح النووي بين واشنطن وموسكو وبكين.