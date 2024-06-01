وزير العدل المغربي ونظيره الفرنسي يوقعان على خطة عمل للتعاون القضائي

وقع المغرب وفرنسا، الجمعة بالرباط، على خطة عمل للتعاون التقني بين البلدين في المجال القضائي، تهدف لتعزيز علاقات التعاون في الجوانب القضائية والتقنية، وتقاسم التجارب في مجال الإصلاح القانوني.

ووفق بيان لوزارة العدل”، نشرته وكالة المغرب الرسمية, فقد وقع على الأحرف الأولى للخطة كل من وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ونظيره الفرنسي إريك دوبوند موريتي، التي تتضمن عدة محاور، “تهم على وجه الخصوص التحديث والتحول الرقمي للإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، وتنمية قدرات الموارد البشرية.

ووفق المصدر ذاته، فإن الخطة تتضمن، تبادل المعلومات حول المستجدات التشريعية ذات الصلة بقطاع العدل، والدعم التقني لمشاريع إصلاح العدالة.

وأشار البيان، إلى أن “اللقاء شهد استعراض حصيلة التعاون بين وزارتي العدل المغربية والفرنسية في مجالي التعاون الإداري والتقني وتوسيع آفاقه، بما يتماشى مع المستجدات الدولية والوطنية والإقليمية ذات الصلة بمجال العدالة”.

وأكد وهبي، على أهمية تعزيز التعاون الثنائي مع فرنسا، بينما أبدى موري، استعداد بلاده للتعاون مع المغرب لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات التحديث والتحول الرقمي، وتطوير قدرات الموارد البشرية.