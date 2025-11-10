ترامب يجتمع مع الشرع، لماذا دخل الرئيس السوري من مدخل جانبي؟

وصل رئيس سوريا أحمد الشرع (الجولاني) مساء اليوم (الاثنين) للقاء رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب - ودخل البيت الأبيض من مدخل جانبي. هذه هي المرة الأولى منذ ثمانين عاماً التي يصل فيها مسؤول سوري رفيع إلى البيت الأبيض. تحدث الاثنان لمدة ساعة ونصف تقريباً، وبعد ذلك غادر السوري البيت الأبيض.

في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من ثمانية عقود، وصل مساء الاثنين "الرئيس السوري أحمد الشرع"، المعروف سابقًا باسم أبو محمد الجولاني، إلى البيت الأبيض لعقد اجتماع مغلق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ودخل الشرع من بوابة جانبية بعيدًا عن عدسات الإعلام، في لقاء استمر نحو ساعة ونصف.

تُعدّ هذه المرة الأولى منذ نحو ثمانين عامًا التي يزور فيها مسؤول سوري رفيع المستوى العاصمة الأمريكية ويلتقي بالرئيس الأمريكي، في إشارة إلى تحول كبير في السياسة الأمريكية تجاه النظام الجديد في دمشق.

وبحسب مصادر في وزارة الخزانة الأمريكية، فإن واشنطن تستعد لرفع معظم العقوبات المفروضة على سوريا، والسماح بنقل المواد المدنية والتقنيات غير العسكرية إليها، في حين ستبقى العقوبات على شخصيات متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان وتجارة المخدرات.

كما ذكرت المصادر أن الولايات المتحدة وسوريا الجديدة قد تنضمان إلى تحالف دولي محدث لمحاربة تنظيم داعش، وأن البحث جارٍ حول إمكانية إنشاء قاعدة أمريكية في دمشق كجزء من تفاهمات أمنية أوسع تشمل أيضًا الحدود السورية – الإسرائيلية.

ويُذكر أن "الشرع"، الذي كان قبل عام فقط يقود فصائل المعارضة المسلحة ضد نظام بشار الأسد، أصبح اليوم على رأس السلطة في دمشق، في تحول يوصف بأنه الأكثر دراماتيكية في تاريخ الصراع السوري.

المباحثات المغلقة بين ترامب والشرع تناولت كذلك الوجود التركي في الشمال السوري، وقضية الطائفة الدرزية في السويداء بعد أحداث دامية نُسبت سابقًا إلى مقاتلين موالين للشرع.

تُفصّل وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن سوريا:

• يُسمح بنقل معظم السلع المدنية الأساسية ذات المنشأ الأمريكي، بالإضافة إلى البرمجيات والتكنولوجيا، إلى سوريا أو داخلها دون ترخيص.

• لا تزال العقوبات مفروضة على "أسوأ العناصر": بشار الأسد وشركاؤه، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات، وغيرهم من الجهات الفاعلة الإقليمية المزعزعة للاستقرار.

• تُواصل الحكومة الأمريكية مراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.

• لا تزال معظم المواد المدرجة في قائمة مراقبة التجارة المنقولة إلى سوريا تتطلب ترخيص تصدير أمريكي.