فرنسا تطالب استعادة تمثال الحرية من الولايات المتحدة، فما القصة؟

قال عضو البرلمان الفرنسي رافائيل جلوكسمان أمس (الأحد): "أعيدوا لنا تمثال الحرية - لقد قدمناه لكم كهدية، ولكن يبدو أنكم تحتقرونه. سيكون بخير تمامًا هنا في منزله".

قال جلوكسمان، وهو سياسي من يسار الوسط وناشط في حركة "بلاس بوبليك" Place Publique التي تنتمي إلى يسار الوسط، هذه التصريحات في مؤتمر حزبه. وأوضح كلامه: "على فرنسا أن تستعيد تمثال الحرية الذي أهدته للولايات المتحدة، فهو لم يعد يمثل القيم التي دفعت فرنسا إلى تقديم التمثال".

تم الكشف عن تمثال الحرية لأول مرة في ميناء نيويورك في 28 أكتوبر/تشرين أول 1886، وكان الهدف منه الاحتفال بالذكرى المئوية لإعلان استقلال الولايات المتحدة. وأصبح التمثال، الذي صممه النحات الفرنسي أوغست بارتولدي، رمزا مألوفا للحرية والديمقراطية. ويعكس الطلب لاستعادته الإحباط والتوترات بين البلدين في الآونة الأخيرة بين البلدين.