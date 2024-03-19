تقرير: بلينكن يزور السعودية ومصر لتعزيز فرص التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار

من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الشرق الأوسط مرة أخرى، حيث سيتوقف غدا الأربعاء في مصر وبعد غد في السعودية للدفع بوقف إطلاق النار في غزة، على ما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر.

وبحسب الإعلان، فإن بلينكن سيجتمع خلال اليومين المقبلين مع مسؤولين كبار في المملكة العربية السعودية ومصر بموازاة انعقاد المفاوضات في قطر التي تستضيف شقي الصراع المستمر في قطاع غزة منذ 165 يوما.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الوضع في قطاع غزة، قائلا إن "100% من السكان هناك يعانون من نقص خطير في الأمن الغذائي". وأشار بلينكن، الذي تحدث في مؤتمر صحفي عقده خلال زيارته للفلبين، إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف السكان بأكملهم بهذه الطريقة. ومن واجب إسرائيل إعطاء الأولوية لتقديم المساعدات لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها".