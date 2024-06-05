تقرير: وزارة المغتربين الإسرائيلية دعمت حملة للتأثير على المشرعين الأمريكيين

قامت إسرائيل بعملية تأثير عبر شبكات التواصل الاجتماعي بهدف دفع مشرعين أمريكيين لدعم تحويل المساعدات إلى إسرائيل. ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، من وراء العملية وقفت وزارة المغتربين والشتات ، واستخدم في إطار العملية حسابات مزيفة.

وخصصت وزارة المغتربين الشتات مبلغ مليوني دولار للعملية، واستأجرت شركة التسويق السياسي، Stoic، التي تعمل من تل أبيب لتنفيذ العملية.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" بدأت العملية مع بداية الحرب في شهر تشرين ثاني/أكتوبر، ولا تزال نشطة في تويتر. وفي ذروة الحملة استخدمت مئات الحسابات المزيفة التي تنكرت بشخصيات أمريكيين حقيقيين في تويتر، فيسبوك وانستغرام للتعقيب على الردود المؤيدة لإسرائيل. تمت كتابة بعض الردود باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT – NYT.