سوليفان: واشنطن تنتظر رد حركة "حماس" ومدير مخابراتنا سيزور الدوحة للتشاور

كشف مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان أن واشنطن تنتظر رد حركة "حماس" عبر الوسطاء القطريين على اقتراح إسرائيل لوقف إطلاق النار الذي كشف عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة.

وقال سوليفان بأن وليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه)، سيزور الدوحة للتشاور مع الوسطاء القطريين بشأن اقتراح وقف إطلاق النار في غزة.

وكانت قطر قد أكدت أمس الثلاثاء بأنها سلمت الاقتراح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار إلى حماس والذي يعكس مقترحا من ثلاث مراحل قدمه بايدن، وأن الورقة أصبحت الآن أقرب بكثير إلى مواقف الجانبين.

وأكد متحدث باسم حماس التي تحكم غزة منذ 2007 الثلاثاء أن الحركة لا يمكنها الموافقة على أي اتفاق ما لم تلتزم إسرائيل بوضوح بهدنة دائمة وانسحاب كامل من غزة.

بدوره شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضا أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم دون القضاء على حماس.