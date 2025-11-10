على خلفية زيارة الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم (الاثنين) إلى البيت الأبيض، حضر الرئيس السوري ووزير خارجيته استقبالاً مع رؤساء الجالية السورية في واشنطن. حضر الاستقبال أيضاً المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك. من المتوقع أن يلتقي الشرع والرئيس ترامب ويناقشا اتفاقاً أمنياً مستقبلياً مع إسرائيل وإقامة قاعدة عسكرية أمريكية في دمشق.

وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، تحدث في حفل الاستقبال عن العلاقات الدبلوماسية الجديدة التي أقامتها دولته منذ سقوط نظام الأسد: "كنا دولة هامشية – اليوم نحن نتحدث في واشنطن، وفي الفترة القريبة سنكون في الصين؛ لدينا علاقات جديدة مع جميع الدول".

https://x.com/i/web/status/1987638845240721863 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

https://x.com/i/web/status/1987744831582695603 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على دمج 3,500 مقاتل جهادي في الجيش السوري، وحتى قامت بشطب هيئة تحرير الشام، المنظمة التي أسسها الشرع والتي أُلحقت بالقاعدة، من قائمة التنظيمات الإرهابية. وكما هو معلوم، زيارة الشرع إلى البيت الأبيض تأتي بعد أن أُزيل اسمه من قائمة الإرهابيين في الولايات المتحدة، وتم إلغاء عقوبات الأمم المتحدة ضده.

على خلفية عمليات سوريا ضد خلايا داعش، قال رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، إنه يرغب في أن تنضم سوريا إلى الجهد العالمي ضد داعش: "الشرع يقوم بعمل جيد جدًا ضد داعش وهو ينضم إلى التحالف ضد التنظيم الإرهابي".