فرنسا تعلن دعما "طارئا" لميزانية السلطة الفلسطينية بقيمة 8 ملايين يورو

ودعا الرئيس الفرنسي رئيس السلطة الفلسطينية إلى “إصلاحها” بـ”منظور الاعتراف بدولة فلسطين”.

i24NEWS
i24NEWS
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الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقره في رام الله بالضفة الغربية، 22 يناير، 2020.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقره في رام الله بالضفة الغربية، 22 يناير، 2020.Heidi Levine/Pool photo via AP

أعلن القنصل العام الفرنسي في القدس عن دعم "طارئ" لميزانية السلطة الفلسطينية بقيمة 8 ملايين يورو، بحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى وشركاء الاتحاد الأوروبي. 

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وجاء ذلك خلال اجتماعهم في النسخة السادسة من منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين.

وكان قد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، في مقابلة هاتفية مع محمود عباس في 29 مايو/أيار أنه يريد "وضع احتمال الاعتراف بدولة فلسطين في ديناميكية مفيدة". 

ودعا الرئيس الفرنسي رئيس السلطة الفلسطينية إلى “إصلاحها” بـ”منظور الاعتراف بدولة فلسطين”.

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