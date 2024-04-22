وزير الداخلية الفرنسي يزور المغرب لبحث التعاون الأمني بين البلدين وتكوين الأئمة

أفادت وسائل إعلام فرنسية، أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، يبدأ اليوم الاثنين، زيارة عمل إلى العاصمة المغربية، في خطوة أخرى لإعادة العلاقات بين باريس والرباط، بعد الأزمة الصامتة غير المسبوقة التي عاشها البلدان على مدى السنوات الثلاث الماضية.

ومن المنتظر أن يعقد مباحثات مع مسؤولين مغاربة عدة، في مقدمتهم نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، ستنصب بدرجة أولى على تعزيز التعاون الثنائي في المجال الأمني.

وكشفت وسائل إعلام فرنسية، أن درامانان سيناقش مع لفتيت قضايا أمنية ذات أهمية متبادلة وقضايا مختلفة، بما في ذلك مكافحة الجريمة المنظمة، مع التركيز بشكل خاص على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.

وقالت المصادر ذاتها إن التعاون الأمني سيكون في قلب النقاشات، وذلك تعزيزا للجهود المشتركة ضد الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث عمل البلدان على مدى السنوات العديدة الماضية، على إبرام اتفاقات تهدف إلى مكافحة أشكال مختلفة من الجريمة العابرة للحدود.

وفي نفس السياق، سيلتقي دارمانان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، إضافة إلى ممثلين عن مجتمع الأعمال الفرنسي المغربي والمغتربين الفرنسيين في المغرب.

ويعتبر لقاء دارمانان والتوفيق فرصة لمناقشة القضايا المتعلقة بالإسلام وتدريب الأئمة، لا سيما بعدما كشفت وسائل الإعلام الفرنسية أن باريس قررت الاستعانة بخبرة الرباط في تكوين الأئمة، تزامنا مع القانون الجديد المتعلق بذلك، خاصة أن المملكة تضم معهد "محمد السادس لتدريب الأئمة والمرشدات".

هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع زيارة عمل يقوم بها زميله وزير الفلاحة مارك فينسو إلى المغرب، بدءا من اليوم وعلى امتداد ثلاثة أيام، في حين ينتظر أن يزور الرباط وزراء آخرون خلال الأيام القادمة، أبرزهم وزيرة الثقافة الفرنسية من أصل مغربي رشيدة داتي.