إعرب مصدر أمني باكستاني صباح اليوم (الجمعة) عن تفاؤله في حديث مع وكالة الأنباء "رويترز" بشأن مستقبل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

"الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بات قريباً - والمحادثات في مرحلتها النهائية"، أشار المصدر، "الاتصالات الدبلوماسية بين الطرفين مستمرة عبر قنوات خلفية، بوساطة باكستانية، وفي الوقت نفسه هناك اتصالات مباشرة بين الفرق الفنية". وأضاف: "الجولة القادمة من المحادثات ستعقد في إطار حفل توقيع اتفاقية".

في الوقت نفسه، أعرب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عن ثقته في القدرة على التوصل قريباً إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران – وحث حزب الله على وقف إطلاق النار مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وقال للصحفيين: "قد تُعقد اللقاء القادم بين الولايات المتحدة وإيران في نهاية الأسبوع المقبل"، وأضاف: "من الممكن تمديد وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين إضافيين – لكن ربما لن تكون هناك حاجة لذلك، لأن طهران ترغب في التوصل إلى صفقة".

وأضاف: "سنرى ما سيحدث. لكنني أعتقد أننا قريبون جداً من توقيع صفقة مع إيران. إذا تم التوصل إلى اتفاق وتم توقيعه في عاصمة باكستان، إسلام أباد، فقد أسافر إلى هناك بمناسبة هذا الحدث الخاص". بعد عدة ساعات، أثناء وجوده في لاس فيغاس، قال: "يجب أن تنتهي الحرب قريباً جداً".

وفقًا لما أفاد به موقع "بوليتيكو"، فإن ترامب، الذي يواجه هذه الأيام ارتفاعًا في الأسعار وتراجعًا في الاستطلاعات، قد يكون أكثر انفتاحًا على الأقل تجاه بعض مطالب طهران مما توحي به مواقفه العلنية. وقدر مسؤول كبير في الخليج مطلع على تفاصيل محادثات التفاوض: "سيوافق على المزيد من التسويات، لأنه يائس من أن ينتهي هذا الأمر".

بحسب قوله، ترامب جدي بشأن المحادثات ويريد جداً أن تنتهي، لكن الإيرانيين يرفضون حتى الآن أن يمنحوه ما يحتاجه للحفاظ على كرامته والخروج من الحدث.

كما أُفيد أيضًا، بأن ترامب بدا وكأنه يرفض فكرة صفقة قد تتضمن تجميد القدرة الإيرانية على تخصيب اليورانيوم لمدة عشرين عامًا – لكنه رفض بشكل صريح فقط إمكانية أن تحصل طهران على سلاح نووي. في الواقع، في الأمس لم يقل بشكل صريح إن إيران لن تتمكن من تخصيب اليورانيوم.

ومع ذلك، وفقًا لمصدرين مطلعين على المحادثات، "التجميد لمدة 20 عامًا هو في الواقع اقتراح الإدارة الأمريكية، ويشكل ركيزة أساسية في خطة النقاط الـ14 للولايات المتحدة. وبحسب المصدرين، إيران عرضت فقط وقفًا لمدة خمس سنوات. إلى جانب ذلك، يطالب ترامب أيضًا بأن توافق إيران على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب جزئيًا لديها، الذي يمكن تسليمه إلى دولة ثالثة متفق عليها، حسب ما قال الشخصان.

وفي هذا السياق، أفادت شبكة CNN الأمريكية أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يتابع عن كثب هذه المحادثات، وكذلك طريقة عمل وتقدم نائبه جي. دي. فانس، الذي قاد الوفد الأمريكي في المحادثات. وكشف ثلاثة أشخاص مطلعين على المحادثات أن ترامب يستفسر من أصدقاء ومستشارين مختلفين عن كيفية تقييمهم لأداء فانس.

ترامب تساءل بصوت عالٍ "كيف يظنون أن فانْس يُقارن بوزير الخارجية ماركو روبيو"، الذي يُعتبر خصماً محتملاً لفانس على لقب المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2028.

كما ذُكر، ترامب - الذي تحدث مع فانس حوالي 12 مرة خلال الجولة الأولى من المحادثات التي أُجريت في إسلام أباد، أوضح أنه يدرس الأحداث والتطورات المختلفة. وقال خلال مأدبة غداء بمناسبة عيد الفصح: "سألقي باللوم على فانس إذا لم يحدث ذلك (الاتفاق مع إيران)"، وأضاف: "إذا تم التوصل إلى اتفاق - سآخذ أنا كل الفضل".