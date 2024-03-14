إدارة بايدن تفرض عقوبات على نقاط استيطانية بالضفة الغربية

اليوم الخميس، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن فرض عقوبات جديدة ضد اثنتين من النقاط الاستيطانية في الضفة الغربية، المعتبرتين غير قانونية، واللتين شكلتا نقطة انطلاق لعدة هجمات ضد الفلسطينيين نفذها مستوطنون.

كما شملت دفعة العقوبات الجديدة، التي أعلنتها وزارة الخارجية الأميركية، ثلاثة ارتبطت أسماؤهم بأعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، وهم ناريا بن فازي، موشيه شربيت، وتسفي بار يوسف. المواقع الاستيطانية المستهدفة بالعقوبات هي مزرعة تسفي ومزرعة موشيه، الواقعتين في وسط الضفة ومنطقة الأغوار على التوالي.

مسؤول في الإدارة الأمريكية أوضح أن الهدف من هذه العقوبات هو إرسال إشارة واضحة بأن الولايات المتحدة لا تقتصر في إجراءاتها على استهداف الأفراد وحسب، بل تمتد لتشمل الكيانات الداعمة لوجستياً ومالياً لهذه الهجمات ضد الفلسطينيين.

في الشهر السابق، وضعت إدارة بايدن أربعة إسرائيليين تحت طائلة العقوبات، متهمة إياهم بالضلوع في أعمال عنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، ما يعكس استياء الإدارة الأمريكية المتنامي من سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

أضافت الإدارة الأمريكية في فبراير الماضي أن سياسة إسرائيل القائمة على توسيع الاستيطان في الضفة الغربية تخالف القانون الدولي. هذا يمثل استمرارًا لموقف الولايات المتحدة الطويل الأمد تجاه هذه المسألة، بعد فترة من التراجع عن هذا الموقف خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.