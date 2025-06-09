ترامب يلمح إلى دور إيراني في المفاوضات المتعلقة بالتوصل الى صفقة لتحرير الرهائن الإسرائيليين وإسرائيل تنفي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، بأن "هنالك حاليا مفاوضات مهمة بشأن غزة تشارك فيها حتى إيران". وأضاف: "المفاوضات تجري بين حماس وإسرائيل وإيران، سنرى ما سيحدث هناك. نريد عودة الرهائن، هذا كل ما أستطيع قوله"، إلا أن إسرائيل نفت صحة النشر قائلة على لسان مصادر مطلعة: "إيران لا ضلع لها بالمفاوضات"، على ما جاء في موقع واينت.

ووفقا للنشر فإن الوسيط الأمريكي ذا الأصول الفلسطينية بشارة بحبح يواصل مساعيه في دفع حماس على الخروج برد جديد على مقترح ويتكوف.

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من جهته، قال ويتكوف إنه مصر على مواصلة العمل حتى تحقيق الهدف في إشارة إلى التوصل إلى صيغة تسمح بإطلاق سراح الرهائن بالرغم من تصلب مواقف حماس وفق تعبيره. وأشار إلى أنه ينظر إلى القضية على أنها مهمة حياته.

حماس التي انخرطت في حرب أشعلت فتيلها في السابع من أكتوبر تصر على إنهاء الحرب وإعادة الإعمار وهو ما ترفضه إسرائيل رفضا قاطعا من منطلق إيمان حكومتها بعدالة الحرب ووجوب الاستمرار بها حتى تحقيق الأهداف وهي تحرير الرهائن وتقويض سلطة حماس بذراعيها الإداري والعسكري وسط تغييب متعمد لملامح اليوم التالي وإن دفعت مؤخرا بمحاولة استبدال إدارة حماس بإدارة مجموعة مسلحة يعتبرها البعض عصابة يترأسها ياسر أبو شباب.