الرباط وباريس يحرزان تقدما في تنفيذ خارطة الطريق المشتركة

كشف نائب المتحدث باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، الخميس، أن فرنسا والمغرب يحرزان تقدما في تنفيذ خارطة الطريق المشتركة “الطموحة”، في خطوة يرى مراقبون أنها تعكس شراكة اقتصادية متينة من شأنها أن تمهد إلى مزيد دعم العلاقات السياسية.

ويبدو أن باريس بدأت تعي جيدا أهمية الصحراء ليس فقط بالنسبة إلى الرباط، وتنظر إليها كمنطلق أطلسي إستراتيجي يمكنها من العودة إلى القارة السمراء، ومجالا تجاريا واقتصاديا واعدا.

الأقاليم الجنوبية المغربية تشكل “حلقة اقتصادية” مهمة بين الرباط ودول العالم والقارة الأفريقية، ومتنفسا للتضييق الاقتصادي الذي تعرفه دول الساحل بعد الانقلابات الأخيرة، من خلال الإعلان عن مبادرة الأطلسي.

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، أن المحادثات بين وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، وناصر بوريطة، التي جرت الثلاثاء في باريس، “سمحت بإحراز المزيد من التقدم في تنفيذ الأجندة السياسية وخارطة الطريق المشتركة الطموحة التي نتقاسمها مع المغرب”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن خارطة الطريق “تتعلق بالاستثمارات الكبرى للمستقبل فضلا عن الجوانب الأمنية والتبادلات الثقافية وحتى القضايا العالمية”.