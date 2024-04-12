بايدن يوجه تحذيراً لطهران قبل الانتقام المحتمل: "لا تفعلوا ذلك"

مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن تحذيرا لإيران، وحث على ضبط النفس والحذر عشية تهديدات صريحة بتدفيع إسرائيل ثمن مقتل مسؤول كبير في فيلق القدس في غارة منسوبة لإسرائيل استهدفت مبنى مجاورا للقنصلية الإيرانية في دمشق.

رداً على الاستفسارات المتعلقة بالتكهنات المتزايدة التي تحيط احتمال وقوع الضربة من عدمه كرر الرئيس بايدن عبارة مألوفة: "لا تفعلوا". وفي حديثه للصحفيين، أكد بايدن التزام الولايات المتحدة الثابت بالدفاع عن إسرائيل، مؤكدا أن محاولات إيران لتقويض أمن إسرائيل لن تنجح.

وسط تقارير عن هجوم انتقامي محتمل من قبل إيران، نقلت شبكة سي بي إس نيوز عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم، الإشارة إلى أن الهجوم قد يشمل أكثر من 100 طائرة بدون طيار والعديد من الصواريخ التي تستهدف منشآت عسكرية داخل إسرائيل.

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ويشكل مثل هذا الهجوم واسع النطاق تحديات كبيرة للقدرات الدفاعية الإسرائيلية، مما يثير مخاوف من تصعيد محتمل في المنطقة المضطربة بالفعل.

ومع إدراك الإمكانية بتوجيه ضربة على نطاق أصغر من قبل طهران لتجنب تصعيد دراماتيكي، تظل السلطات الإسرائيلية يقظة، مع وضع البلاد في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي أعمال عدائية.

AP/ Andrew Harnik

وفي حين ألقت كل من إيران وسوريا اللوم على إسرائيل في الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية بدمشق في الأول من نيسان الجاري، إلا أن السلطات الإسرائيلية تواصل التمسك بمبدأ الكتمان. وعلى الرغم من غياب التعليقات الرسمية من إسرائيل، فإن التهديد القادم من إيران يعتبر ذا مصداقية، مما أدى إلى زيادة تدابير اليقظة والاستعداد.

AP Photo/Andrew Harnik

وشدد جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، على التقييم المستمر للتهديد المحتمل الذي تشكله إيران، مشددا على ضرورة اليقظة والاستعداد. وقال كيربي للصحفيين يوم الجمعة “ما زلنا نعتبر التهديد المحتمل من جانب إيران هنا حقيقيا وممكنا”.