بايدن يوجه تحذيراً لطهران قبل الانتقام المحتمل: "لا تفعلوا ذلك"

مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن تحذيرا لإيران، وحث على ضبط النفس والحذر عشية تهديدات صريحة بتدفيع إسرائيل ثمن مقتل مسؤول كبير في فيلق القدس في غارة منسوبة لإسرائيل استهدفت مبنى مجاورا للقنصلية الإيرانية في دمشق.

رداً على الاستفسارات المتعلقة بالتكهنات المتزايدة التي تحيط احتمال وقوع الضربة من عدمه كرر الرئيس بايدن عبارة مألوفة: "لا تفعلوا". وفي حديثه للصحفيين، أكد بايدن التزام الولايات المتحدة الثابت بالدفاع عن إسرائيل، مؤكدا أن محاولات إيران لتقويض أمن إسرائيل لن تنجح.

وسط تقارير عن هجوم انتقامي محتمل من قبل إيران، نقلت شبكة سي بي إس نيوز عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم، الإشارة إلى أن الهجوم قد يشمل أكثر من 100 طائرة بدون طيار والعديد من الصواريخ التي تستهدف منشآت عسكرية داخل إسرائيل.

