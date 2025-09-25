رئيسة وزراء إيطاليا ستدعم العقوبات على إسرائيل، وسفينة ايطالية ستُرسل لحماية أسطول ’صمود’

قد يعجبك أيضًا -

آوضحت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، في خطابها اليوم (الخميس) في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن إيطاليا تنوي دعم بعض مقترحات المفوضية الأوروبية لفرض عقوبات على إسرائيل، لكنها لا ترى في إسرائيل المسؤول الوحيد عن المواجهة في غزة. وشددت ميلوني على أن حماس هي من بدأت القتال، وأن القافلة الإنسانية إلى غزة "خطيرة وغير مسؤولة".

أعلن وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، يوم الخميس أن إيطاليا أرسلت سفينة بحرية ثانية لدعم أسطول المساعدات الدولي "صمود" الذي تعرض لهجوم من طائرات مسيّرة أثناء محاولته نقل المساعدات إلى غزة.

حذر كورستو النشطاء من الإصرار على محاولة كسر الحصار الإسرائيلي، ودعاهم إلى قبول عرض إيطالي لتسليم شحنات المساعدات والسماح بتوزيعها في غزة من قبل الكنيسة الكاثوليكية المحلية. وقال كورستو: "لا يمكننا ضمان سلامة مواطنينا إذا دخلوا المياه الإقليمية لدول أخرى". وأضاف كورستو في خطاب ألقاه أمام مجلس النواب: "لقد أرسلنا سفينة واحدة وأخرى في الطريق، جاهزة لكل سيناريو".

أرسلت إيطاليا الفرقاطة الأولى يوم الأربعاء، بعد ساعات من إعلان القافلة الإنسانية أنها كانت هدفًا لطائرات مسيّرة ألقت قنابل صوتية ومسحوق خدش، في المياه الدولية على بعد 30 ميلاً بحريًا (56 كيلومترًا) من جزيرة غافدوس اليونانية. كما قررت إسبانيا إرسال سفينة حربية عسكرية لحماية الأسطول.

نُذكِّر بأن منظمي أسطول "صمود" - والذي يعني "المثابرة" بالعربية - ادّعوا الليلة الماضية أن عدداً من قواربهم تعرّضت لهجوم من طائرات بدون طيار قبالة سواحل اليونان. وذكرت إحدى الناشطات أن المساعدة المحمولة على السفن هي فقط إنسانية، بدون أسلحة، وأن "إسرائيل تقتل الآلاف من الناس وتجوع سكاناً بأكملهم". يستخدم الأسطول حوالي 50 قارباً مدنياً لمحاولة كسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة. ويوجد على متنه محامون ونشطاء كثيرون، من بينهم ناشطة المناخ السويدية غريتا تونبرغ.

أدان وزير الدفاع الإيطالي الهجمات على السفن وأمر بإعادة توجيه سفينة تابعة للبحرية الإيطالية إلى الأسطول البحري لتقديم المساعدة الممكنة.

AP

الأسطول، الذي انطلق في بداية الشهر من برشلونة محمّلًا بأطنان من الطعام والأدوية، اضطر إلى العودة بسبب سوء الأحوال الجوية. كما أعلن وزير الدفاع أن إيطاليا سترسل سفينة بحرية ثانية لمرافقة الأسطول الدولي في طريقه إلى غزة. وتشير التقارير إلى أن بعض سفن الأسطول شاهدت ما بين 15 إلى 16 طائرة مسيّرة، وأن أجهزة الاتصال تعرضت للتشويش عبر بث موسيقى صاخبة، لكن لم تقع إصابات.