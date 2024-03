كاريكاتير لنتنياهو برموز مثيرة للجدل في صحيفة كندية يجر عليها اتهامات بمعاداة السامية

انتقدت السفارة الإسرائيلية في كندا صحيفة مونتريال الناطقة بالفرنسية بعد أن نشرت رسما كاريكاتوريا سياسيا يظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أنه مصاص دماء. وفي الرسم الكاريكاتوري يقف نتنياهو على متن سفينة فوق نقش يقول: "نوسفينياهو، في الطريق إلى رفح".

وجاء في بيان السفارة على موقع X (تويتر سابقًا): "عار على صحيفة لابريس نشر هذا الكاريكاتير الخسيس. إن معاداة السامية في كندا خارج التوقعات".

واعتذرت رئيسة تحرير لابريس، ستيفاني جراموند، في بيان نُشر على الإنترنت يوم الأربعاء، قائلة إن نية الصحيفة لم تكن أبدًا الترويج للصور النمطية الضارة.

وكتبت غراموند، بحسب ما نقلت عنها وكالة الصحافة الكندية: “كان المقصود من الرسم انتقاد سياسات السيد نتنياهو”. لقد كان يستهدف الحكومة الإسرائيلية، وليس الشعب اليهودي”.

وانتقد سياسيون، من بينهم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وكذلك زعماء يهود، الرسم الكاريكاتوري، الذي يذكر بالدعاية النازية ضد اليهود. وقال ترودو للصحفيين: "إنه أمر مقيت ومن الخطأ تمامًا القيام به، خاصة في هذه الأوقات".

صورت الدعاية النازية في الثلاثينيات الشعب اليهودي بشكل شائع على أنهم مصاصو دماء. كما كتبت قناة سي بي سي، "تمت مقارنة التصوير الأصلي للكونت أورلوك في فيلم نوسفيراتو بالرسوم الكاريكاتورية النمطية للشعب اليهودي".