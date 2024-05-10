الجمعية العامة للأمم المتحدة تناقش اليوم منح السلطة الفلسطينية صلاحيات دولة عضو

من المقرر أن تجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم (الجمعة) الساعة الخامسة مساءً لمناقشة طلب الفلسطينيين الحصول على صلاحيات كدولة عضو. الجلسة، التي ستعقد في نيويورك، من المتوقع أن تشهد التصويت على القرار بحلول الساعة السادسة مساءً، حيث يتوقع المراقبون تأييدًا واسعًا يصل إلى 140 دولة.

القرار المقترح، الذي شهد تعديلات منذ بداية الأسبوع، قد تم تخفيفه بحيث لن يتضمن حق التصويت في الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية، الأمر الذي كان مطلبًا رئيسيًا للفلسطينيين. رغم ذلك، ستحصل السلطة الفلسطينية، بموجب الاقتراح الجديد، على حقوق موسعة بما في ذلك الحق في التحدث نيابة عن مجموعة إقليمية، الجلوس بجوار الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي، وتقديم قرارات وتعديلات، وغيرها من الصلاحيات التي تمنحهم دورًا أكثر فاعلية في المنظمة الدولية.

هذه الخطوة، بينما لا تمنح للسلطة الفلسطينية صفة الدولة الكاملة التي تتطلب موافقة مجلس الأمن، تعد بمثابة تقدم كبير نحو تعزيز مكانتها في المحافل الدولية. ويعتبر البعض هذه الخطوة رمزية ولكن بأثر قوي، مع توقعات بدعم كبير يشمل الدول الأوروبية، مع امتناع بعضها عن التصويت أو تأييده.

في الجانب الإسرائيلي، من المتوقع أن يهاجم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، المبادرة الفلسطينية بشدة خلال المناقشات قبل التصويت. إسرائيل، إلى جانب المجر وجمهورية التشيك، من المتوقع أن تعارض القرار، في حين تشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة ستصوت ضد القرار أيضًا.

هذا التطور يأتي في وقت حساس حيث تستمر التوترات في الشرق الأوسط، ويأمل الفلسطينيون أن يؤدي هذا التحول إلى تعزيز القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، بينما تسعى إسرائيل للحفاظ على دعم حلفائها في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.