ألمانيا ستمنح الجنسية فقط لمؤيدي "حق إسرائيل في الوجود"

بموجب تغييرات على قانون الجنسية في ألمانيا سيُطلب، بدءاً من اليوم، من الأشخاص الذين يتقدمون بطلب الحصول على الجنسية، "تأكيد حق إسرائيل في الوجود".

وبحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأميركية، يُعد التشريع، الذي دخل حيز التنفيذ، أمس الخميس، جزءاً من إصلاح ألماني أوسع نطاقاً لفكرة المواطنة، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة مع "تصاعد معاداة السامية"، و"زيادة شعبية اليمين المتطرف"، و"الجدال العنيف حول رد فعل برلين على حرب إسرائيل في قطاع غزة".

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، سيتضمن امتحان الجنسية في ألمانيا، منذ اليوم، عدداً من الأسئلة الجديدة، حيث إنه "رداً على ازدياد معاداة السامية في ألمانيا، جرى توسيع قائمة الأسئلة في اختبار الجنسية... جرت إضافة أسئلة امتحان جديدة حول موضوعات معاداة السامية، وحق دولة إسرائيل في الوجود، والحياة اليهودية في ألمانيا".

وبموجب التغييرات الجديدة، جرى تسريع عملية الحصول على الجنسية لأولئك الذين يعملون في ألمانيا ويُعدّون "مندمجين بشكل جيد"، حيث بات بإمكانهم الحصول على الجنسية بعد 5 سنوات فقط، بدلاً من 8.

كما لم يعد المتقدمون بحاجة للتخلي عن جنسية بلدهم السابق، وهو الأمر الذي كان مطلوباً في السابق.