الأميرة كيت تظهر رسميا اليوم للمرة الأولى منذ أشهر

أكدت الأميرة كيت، المصابة بالسرطان، أنها ستظهر رسمياً السبت للمرة الأولى منذ أشهر في مناسبة العرض العسكري الذي ينظم ضمن الاحتفالات بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث مشيرةً إلى "تقدم جيد" في علاجها.

في رسالة نشرت مساء الجمعة على شبكات التواصل الاجتماعي، تحدثت زوجة الأمير وليام، وارث العرش البريطاني، للمرة الأولى أيضاً عن صحتها منذ الإعلان عن مرضها في مقطع فيديو في نهاية مارس.

لم تظهر الأميرة كيت التي تحظى بشعبية كبيرة، علناً منذ عيد الميلاد حين بدت متعبة بعد أسابيع من الصمت الذي أثار العديد من التكهنات.

وكتبت كايت (42 عاماً) في رسالتها التي أرفقتها بصورة التقطت في وقت سابق هذا الأسبوع في ويندسور، بحسب مكتبها: "أنا أحقق تقدماً جيداً، لكن كما يعرف أي شخص يخضع للعلاج الكيمياوي، هناك أيام جيدة وأيام سيئة". وأضافت "علاجي مستمر وسيستمر لعدة أشهر".

وتابعت "أتطلع لحضور العرض العسكري في مناسبة عيد ميلاد الملك في نهاية الأسبوع مع عائلتي وآمل في التمكن من المشاركة في بعض الالتزامات العامة هذا الصيف، مع العلم أنني لم أخرج بعد من الصعوبات".

يُنظر إلى وليام وكيت وأطفالهما على أنهم الوجه الحديث للعائلة الملكية البريطانية ومفتاح مستقبلها، في وقت تواجه تراجع الدعم لها في أوساط الشباب.