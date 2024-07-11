تقرير: شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية تبيع قمر تجسس صناعي متطور للمغرب بقيمة مليار دولار

أفادت شركة الصناعات الجوية البورصة الإسرائيلية عن صفقة كبيرة بقيمة مليار دولار على مدار خمس سنوات مع شركة طرف ثالث. ووفقا للتقارير في الإعلام المغربي، يبدو أن الحديث يدور عن بيع قمري تجسس صناعي OptSat-3000 عن طريق شركة محلية.

ووفقا للنشر في موقع portailsudmaroc من شهر كانون ثاني/يناير الأخير، الحديث يدور عن مناقصة تم إغلاقها لصالح شركة الصناعات الجوية منتصف عام 2023، وذلك بعد منافسة شديدة مع الصناعات الفرنسية الممثلة بشركتي Airbus و Thales Alenia Space.

وبحسب تقارير في إسرائيل، فإن قرار اختيار شركة الصناعات الإسرائيلية نابع من علاقات رئيس الشركة، عمير بيرتس، في المغرب. وقامت فرنسا ببناء قمرين صناعيين سابقين للمغرب "محمد السادس أ وب"، اعتمادا على القمرين الصناعيين أستروسات 1000.

ولفتت التقارير إلى أن المغرب يحتاج إلى أقمار صناعية لاغراض استخباراتية لرصد الصيد غير القانوني، وكوسيلة للتعامل مع الكوارث الطبيعية.

ووفقًا للمنشور، ستصل الأقمار الصناعية التي تبيعها شركة IAI الى دقة 40 سم لكل بكسل مع القدرة على العمل المشترك مع قمر رادار إيطالي يسمى COSMO-SkyMed. وإذا كان التقرير صحيحا، فإن القدرة على فحص نفس النقطة في العالم باستخدام الرادار والأقمار الصناعية البصرية تمكن من المراقبة في أي طقس، مع إمكانية تتبع أفضل من البصرية فقط.

هذا لم يرد رئيس البعثة الإسرائيلية في الرباط ووزارة الشؤون الخارجية المغربية على طلب تعليق من رويترز على الأمر.