فلاديمير بوتين يفوز بالانتخابات الرئاسية الروسية

فاز فلاديمير بوتين بالانتخابات الرئاسية الروسية، بنسبة 87% من الأصوات على الأقل ، وفقا للتوقعات بعد إغلاق مراكز الاقتراع، حسب وسائل إعلام رسمية روسية.

وأعلن التلفزيون الرسمي الروسي أن بوتين، البالغ 71 عاما، هو الفائز بالانتخابات ليظفر بولاية رئاسية خامسة، اليوم الأحد، على أساس العديد من استطلاعات آراء الناخبين.

ولم يتم السماح لأي مرشح حقيقي من المعارضة بخوض الانتخابات التي أجريت على مدى ثلاثة أيام، كما لم يراقب مراقبون دوليون الانتخابات، التي أجريت في مختلف أنحاء روسيا الشاسعة، ممتدة عبر 11 منطقة زمنية.

وشهدت عملية التصويت على ولاية خامسة لبوتين في المنصب احتجاجات متعددة، ومن المقرر الإعلان عن النتائج الأولية في وقت لاحق، مساء اليوم الأحد. وستكون أول نتائج حقيقية للانتخابات متاحة غدا الاثنين.

من جهة أخرى؛ هنّأ الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف، الأحد ،فلاديمير بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال مدفيديف في منشور على تلغرام: “أهنّئ فلاديمير بوتين بانتصاره الرائع في الانتخابات”.