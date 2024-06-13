الناتو يتهم كوريا الشمالية بتزويد روسيا بمليون قذيفة مقابل تكنولوجيا نووية

اتهم الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، كوريا الشمالية بتزويد روسيا بمليون قذيفة مقابل تكنولوجيا نووية.

ويعتقد جهاز المخابرات الوطنية الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية شحنت أكثر من مليون قذيفة مدفعية إلى روسيا عبر السفن ووسائل النقل الأخرى منذ أوائل أغسطس للمساعدة في تعزيز القدرات القتالية الروسية في أوكرانيا.

وقال يو إن هذه القذائف ستوفر ما يكفي من الإمدادات للروس لمدة شهرين تقريبًا.

وقال يو إن الوكالة تعتقد أن كوريا الشمالية تعمل على تشغيل مصانع الذخيرة بكامل طاقتها لتلبية متطلبات الذخيرة الروسية، وتقوم أيضًا بتعبئة السكان لزيادة الإنتاج.

وهناك أيضًا دلائل على أن كوريا الشمالية أرسلت خبراء أسلحة إلى روسيا في أكتوبر لتقديم المشورة للمسؤولين الروس حول كيفية استخدام الأسلحة الكورية الشمالية المصدرة.

ولم يستجب مسؤولو NIS على الفور لطلب تأكيد رواية يو عن الاجتماع. ولدى الوكالة سجل مختلط في متابعة التطورات في كوريا الشمالية، الأمر الذي أصبح صعبا بسبب سيطرة بيونغ يانغ الصارمة على المعلومات.

وهناك مخاوف في كوريا الجنوبية من احتمال حصول كوريا الشمالية على تكنولوجيات روسية حساسة من شأنها أن تعزز التهديد الذي يشكله برنامج كيم للأسلحة النووية والصواريخ. لكن يو قال إن الاستخبارات الوطنية تعتقد أنه من المرجح أن تقتصر المساعدة الروسية على القدرات التقليدية، وربما تشمل الجهود المبذولة لتحسين أساطيل الطائرات المقاتلة القديمة في كوريا الشمالية.

وأدانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تزويد كوريا الشمالية المزعوم روسيا بالذخائر، حيث تعتقد وكالة التجسس العليا في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أرسلت أكثر من مليون قذيفة مدفعية إلى روسيا منذ أغسطس للمساعدة في تأجيج الحرب على أوكرانيا، وفقا للنائب يو سانغ بوم الذي حضر جلسة إحاطة مغلقة مع مسؤولي المخابرات.

ومن المحتمل أيضًا أن تتلقى كوريا الشمالية مساعدة تكنولوجية روسية في الوقت الذي تمضي فيه قدمًا في خططها لإطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري، حسبما نقلت يوو عن وكالة الاستخبارات الوطنية.

وبعد فشل عمليات الإطلاق المتتالية في الأشهر الأخيرة، فشلت كوريا الشمالية في تنفيذ تعهدها بمحاولة إطلاق ثالث في أكتوبر. وقال يو إن وكالة الاستخبارات الوطنية تعتقد أن كوريا الشمالية في المرحلة النهائية من الاستعدادات لعملية الإطلاق الثالثة، والتي من المرجح أن تكون ناجحة.