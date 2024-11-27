فرنسا لن تعتقل نتنياهو: "نعمل وفقًا لالتزاماتنا"

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، أنه في حال وصول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى البلاد، فلن يتم اعتقاله. وجاء في البيان الرسمي أن "فرنسا ستحترم التزاماتها الدولية، واتفاقية روما تتطلب التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية". في فرنسا، يتم تفسير المعاهدة على أنها تسمح بمنح الحصانة لنتنياهو وغيره من الوزراء المعنيين: "لا يمكن مطالبة دولة بالتصرف بطريقة لا تمتثل لالتزاماتها فيما يتعلق بحصانة الدول التي ليست أطرافا في المعاهدة". محكمة."

ويشير الإعلان الفرنسي إلى علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية "إن ديمقراطيتين ملتزمتان بسيادة القانون واحترام العدالة". وفي فرنسا يؤكدون عزمهم التعاون مع الحكومة الإسرائيلية وزعيمها: "تعتزم فرنسا مواصلة العمل بالتعاون الوثيق مع رئيس الحكومة نتنياهو والسلطات الإسرائيلية الأخرى لتحقيق السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط".

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وفي السياق نفسه تظهر الأمور أيضاً من المقابلة التي أجراها وزير خارجية فرنسا، جان نويل بارو، مع وسائل الإعلام في بلاده. واقترح هناك أن يتمتع عدد من القادة بالحصانة أمام المحكمة الجنائية الدولية، حسب قوله، بحسب ما هو مكتوب في معاهدة روما الأساسية. وأضاف أن "فرنسا ملتزمة للغاية بالعدالة وستطبق القانون الدولي على أساس التزاماتها بالتعاون مع المحكمة".

ومع ذلك، عندما سئل نائب الوزير مباشرة عما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا وطأت قدمه الأراضي الفرنسية، اختار وزير الخارجية بارو عدم إعطاء إجابة لا لبس فيها: "في نهاية المطاف، الأمر متروك للسلطات القانونية لتقرر".

تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يتوجه وزير الأمن السابق يوآف غالانت الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة. هناك أمر الاعتقال في قضيته غير صالح. ويأمل غالانت ألا تقع حوادث تجبره على التوقف في الدول الأوروبية، حيث ليس من الواضح ما إذا كان الموقف الفرنسي سيسمح بالحصانة له أيضاً، أم لرئيس الحكومة فقط.